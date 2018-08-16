左右手請辭柯P要她備詢 吳音寧：邏輯很怪！

吳音寧認為備不備詢和員工離職沒關係。（資料照，記者楊心慧攝）

2018-08-16 19:05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷，今天傳出吳音寧左右手、台北農產運銷公司企劃部副理許博任請辭，台北市長柯文哲被問到此事，卻呼籲吳要進議會備詢，才能解決問題。對此，吳音寧表示，北農有600名員工，每人都有自己的生涯規劃，她不認為員工離職與她是否赴議會備詢有關係，仍希望外界能夠關注農產相關事情，而非她個人備不備詢身上。

柯文哲今天被問到許博任請辭一事，他說，自己有時進議會也覺得很痛苦，但是還是要去，所以，他認為吳還是要去議會備詢才能解決問題。

其實，除了許博任，企劃部江姓女員工、褚姓秘書也離職，吳音寧說，許博任、江姓女員工因個人生涯規劃請辭，褚姓秘書則是申請留職停薪，北農有600名員工，這些員工有各自生涯規劃，外界勿過度放大、解讀，員工請辭跟不去議會備詢，這邏輯很奇怪，不知道有何關係。

吳音寧說，希望外界可以多關注農產相關的事，而非她個人備不備詢身上，依據法規，若議會邀請就是派北農董事長和官股代表列席報告，這些都規範很清楚，「如果真正關心北農的相關運銷事務，我們都會願意和大家討論，但現在感覺比較是針對個人，盼大家能將焦點轉到農產運銷上」。