管中閔案監院糾正教育部 葉俊榮說話了…

教育部今晚發聲明回應監察院糾正，葉俊榮部長人在巴拉圭出訪，書面指監院意見與教育部一貫態度相符。（取自葉俊榮臉書）

2018-08-16 20:30

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣大學教授管中閔違法兼職及台大校長遴選爭議案，監察院今天糾正台大與教育部，教育部今晚發出書面聲明回應說，監察院的報告指出，台大校長遴選過程中包括資訊未揭露等個案瑕疵和許多制度上的問題，監察院的相關意見，與教育部的一貫態度相符，教育部將與台大共同面對遴選制度問題，積極檢討精進。

教育部表示，監察院對台大校長遴選提出糾正報告案，教育部長葉俊榮雖然隨行同慶之旅，仍保持高度關注，隔海與教育部同仁們保持聯繫，並針對糾正報告提出看法。監察院的報告中，指出了台大校長遴選過程中，包括資訊未揭露等個案瑕疵和許多制度上的問題。這些問題的存在以及過程中沒有適時說明處理，使得各方意見更顯對立與尖銳，終造成今日難解的僵局。監察院的相關意見，與教育部的一貫態度相符，這也是為何葉俊榮上任教長之初，在在提醒有關台大校長遴選案中，對遴選機制及相關程序的重視。

監察院報告指教育部在遴選制度未善盡督導之責及對遴選制度的瑕疵等，教育部承認過去確有不足之處，葉俊榮表示，將對相關制度的興革，納為施政的重點。

葉俊榮也再次呼籲台大校方，積極而勇敢的面對問題，教育部也會負起督導之責並協助校方，對當前校長遴選制度、教授兼職的定位與申請程序、爭議發生的處理態度等，徹底並積極地檢討改進，並做制度上的改革。

葉俊榮再次重申，必須結合各方的共同努力，擺脫原來各執己見的框架，共同走出一條解決僵局與糾結的路，並珍惜現在可能解決的機會。他自7月16日接任部長以來，積極與台大校方、遴選委員會及持不同意見的教授和學生團體代表等密切溝通。經多方聽取各種意見後，深感台大內部意見分歧，實不利校務發展及學生權益。尤其台大做為台灣高等教育的旗艦角色與精神指標，不論為學生權益，為學校發展，台大都應該更積極主動與意見相左的師生們說明，溝通制度檢討興革的內容與進度，減少無謂的衝突與紛爭。