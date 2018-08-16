國防部明年預算3460億元 將加速建軍、提升戰力

國防部明年度預算將為3460億元，比今年法定預算增加183億元，成長5.6％。（軍方提供）

2018-08-16 18:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院院會今日通過明年度中央政府總預算案，國防部明年度預算將為3460億元，比今年法定預算增加183億元，成長5.6％。國防部表示，為因應敵情威脅及戰備需求，達加速建軍及提升戰力目標，預算將置重點於落實國防自主政策擴大內需、發展不對稱戰力、籌獲先進武器系統、維持主戰裝備妥善及改善官兵生活設施等要項，確保國防事務穩健發展。

國防部表示，總統府及行政院對國防安全需求均極為重視，經權衡國家整體財政，面對與日俱增的敵情威脅，優先增加國防預算，具體展現自我防衛決心，以強化軍事能力，確保國家安全及區域和平穩定，籲請國人支持。

而總統蔡英文日前視察海軍司令部時，已宣布明年國防部預算額度，並稱預算將佔GDP2.16％左右。但根據國防部所公布數據，此GDP目標並非以3460億元計算，而是額外納入基金預算395億元，使整體國防預算增至3855億元，才達GDP2.16％水準。

另外，行政院去年核賦國防部預算為3318億元，因此如比較明年度與今年度行政院核賦預算，明年度國防預算增加142億元，增幅約4.28％。