蔡英文被簡稱中國台灣總統 隨團綠委：援例書寫簡稱

2018-08-16 18:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統「同慶之旅」出訪友邦巴拉圭出席新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的就職典禮，有人質疑阿布鐸總統在推特發文遭簡稱為「中國台灣」的總統（la presidenta de China - Taiwán Tsai Ing-wen）。對此，隨團出訪的立委李俊俋表示，若了解西班牙文，西語系友邦對我國一向稱呼中華民國台灣（Republic of China ,Taiwan）的正式國名，阿布鐸總統上述寫法只是援例書寫簡稱。

李俊俋表示，若了解西班牙文，西語系友邦對我國一向稱呼中華民國台灣（Republic of China ,Taiwan）的正式國名，阿布鐸總統上述寫法只是援例書寫簡稱，這次巴國政府及阿布鐸總統在邀請及接待訪問團的相關文書上，都使用這樣的正式國名。任何不實的臆測完全沒有必要。

李俊俋強調，這次蔡總統率團出訪，過程中難免受到中國打壓，但巴拉圭接待規格及元首禮遇，處處顯現尊重與熱情：蔡總統不僅在就職典禮上與阿根廷、巴西、玻利維亞、烏拉圭、哥倫比亞、瓜地馬拉等6國元首同台，與阿布鐸會談時也提及，台灣將會成立3家國家級的投資公司，提供友邦必要的技術援助與低利融資，協助基礎建設，如此友好的氣氛，不僅提升我國的國際能見度，也顯示台灣與巴拉圭雙方邦誼穩固。

李俊俋：勿因對語言不了解 把無知當政治操作工具

李俊俋表示，總統率團拚外交，需要國人共同來支持，不應該因為對於語言不了解，把對語言的無知，當成政治操作的工具。

李俊俋認為，除了正式的互動，藉由總統出訪的機會，也促進我國與巴拉圭文化上進一步交流，雙方彼此欣賞、互相尊重，進而建立彼此深厚友誼。他說，反觀一天到晚宣稱「你是我的一部分、你有沒有承認九二共識？」的作法，只會把朋友越推越遠，也越來越欠缺人性，更顯示自己的空虛與無知，國人不必隨之起舞。