孫斌出任黨產會委員 戒斷國民黨不當黨產毒癮

2018-08-16 18:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會人事新異動，曾擔任知名日商公司法律顧問的律師孫斌，在8月15日正式上任黨產會專任委員，具有藥劑師背景的他，在加入黨產會後，將戒斷國民黨長年吸食不當黨產的毒癮。

據了解，原黨產會專任委員連立堅已於今年7月底轉換跑道，他過去在黨產會專門調查約談婦聯會一干人等，讓副秘書長汲宇荷為保全自己不被告發，全盤供出辜嚴倬雲下令搬走170箱資料，及揪出辜懷如涉犯銷毀檔案，現已重返港都高雄，加入市長參選人陳其邁競選團隊，他所遺留職缺由孫斌接替。

知情人士指出，孫斌先後在顧立雄合夥的萬國法律事務所、台灣國際專利法律事務所擔任過律師，也當過民間司法改革基金會工作委員，與擔任過民間司改會執行長的黨產會主委林峯正素有淵源。

擁有台大醫學院藥學系學士、台大藥學研究所、台大科際整合法律研究所雙碩士的孫斌，在藥劑師高考、律師高考「雙料及格」，太陽花學運期間更在場內擔任輪值義務律師，協助年輕人對抗黨國威權和捍衛學生權益。

據悉，孫斌過去更當過5年藥師、志願役上尉退伍，他從藥學界跨轉至法律界，乃因為湯姆克魯斯在電影「黑色豪門企業」中將律師演得太帥，進而跨足法律。

知情人士表示，孫斌其實對黨產議題並不陌生，有與國民黨委任律師張少騰在法庭上對戰經驗，過去也擔任黨產會委任律師，已與國民黨交手不少回合。