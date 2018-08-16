85度餘波盪漾 呂秋遠改寫名詩 244字警世文網友叫絕

針對85度C事件風波，律師呂秋遠（見圖）在臉書上改寫名詩暗諷。（資料照）

2018-08-16 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統日前過境美國洛杉磯，途中因購買85度C咖啡，意外引起風波，造成兩岸爭議不斷。對此，知名律師呂秋遠今日也在臉書上po出改寫名詩的警世文，「當中國要求台灣總統不能在路邊買咖啡，我沒有說話」，但「他們現在認為我支持台獨，不讓我生活，沒有任何一個人可以為我說話。因為，先前我都不在乎。」

針對近日吵得沸沸揚揚、造成兩岸民眾相當不滿的「85度C」事件，律師呂秋遠今天下午在臉書發布一則貼文表示看法，內容不僅提及許多過往的兩岸爭議，也包含了這次蔡英文總統買85度C咖啡的事件。他寫下，「當中國要求台灣總統不能在路邊買咖啡，我沒有說話」、但「他們現在認為我支持台獨，不讓我生活，沒有任何一個人可以為我說話。因為，先前我都不在乎。」暗諷對此次事件不關心可能造成的後果，引起網友熱烈討論。

呂秋遠這篇文章改寫自德國牧師馬丁·尼莫拉的知名詩句《沉默的代價》，原文詩的意思是指，人們對與自己無關的團體漠不關心，最後當事件延燒到自己身上時，勢必得付出慘痛的代價。

有網友看完呂秋遠改寫的詩後，紛紛表示「說得太好了！」、「沒有人是局外人」，但也有人留言「不是不在乎...」，「但在乎又能怎樣？」、「有些台灣人不只沉默，甚至幸災樂禍！」，甚至有網友酸「來留言的都有台獨嫌疑。」

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