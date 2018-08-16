中國推18碼台灣人居住證 陸委會示警：慎防監控風險

陸委會則提醒，鑒於中國近年加強全民監控技術，「居住證」可能會對台人產生一定的風險。（路透）

2018-08-16 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府今（16）日宣布，9月1日起將正式實施「港澳台居民居住證」，台灣居民居住證和中國身分證一樣採18碼，用於在中國「證明身分」。我國陸委會則提醒，鑒於中國近年加強全民監控技術，「居住證」可能會對台人產生一定的風險。

中國國務院今日舉行記者會宣布「港澳台居民居住證申領發放辦法」將在9月1日生效，居住證採用「中國居民身分證」製作技術標準，同樣使用18位身分證字號，確保中國社會公共服務系統識讀身分證的設備都能識讀。

中國國台辦副主任龍明彪指出，台灣民眾申領居住證不需要具有中國戶籍，也不需要放棄台灣戶籍。「目前在台灣享有的相關權利義務也不應該受到影響」。

我國陸委會副主任委員兼發言人邱垂正今日則表示，中國宣稱「居住證」採用與中國居民身分證相同技術標準製作，對於有意赴中國就業或就學的台灣民眾，可能會產生一定的風險，民眾應多加注意。

他提到，中國當局近年建置「天網」工程，監控攝影機遍布各大城市，以掌控人車蹤跡，當局恐已藉此握有超過10億人的臉部辨識紀錄，一旦發現秩序挑戰者，即啟動監控與追尋裝置，透過自動人臉識別技術記錄違規行為，並與「社會信用體系」結合，全面對民眾進行監控。

邱正垂說，中國先前已針對台人赴中求學、就業推出31項對台措施，部分省市還針對台人推出市民同等待遇措施，「港澳台居民居住證」也是同等待遇統戰措施的一環。

他指出，目前台灣民眾赴中生活，中方核發的是「暫住證」，有關「暫住證」與「居住證」的區別，以及申領「居住證」與在中國設籍有無實質差異，陸委會將待具體辦法公布後進一步瞭解。