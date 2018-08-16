籲賴清德別傷害故鄉人健康 侯友宜：深澳電廠趕快停止

2018-08-16 17:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕深澳燃煤電廠議題近日再成為新北市長選戰攻防議題，國民黨新北市長參選人侯友宜今天向行政院長賴清德喊話，身為執政黨應該要考慮國民健康，燃煤電廠已經是過時的政策，必須趕快停止。

侯友宜今天下午出席「新北戰警挺侯後援會授旗」活動，許多退休警察出席力挺。侯友宜說，「他們都是我的兄弟」，警察兄弟和他有革命情感，跟著他走過生生死死的歲月，那種感情一輩子不能忘，「我們會逗陣行」。

針對深澳燃煤電廠議題，新北市長朱立倫今天呼籲賴清德要有肩膀。侯友宜認為，現在是民進黨執政，面對深澳燃煤電廠，讓國民健康產生很大的恐懼感，賴清德站在執政黨的角色，應該考慮國民健康。

侯友宜說，賴清德日前到新北市萬里力挺蘇貞昌，居然說要繼續蓋深澳燃煤電廠，難道是要傷害故鄉的家人、朋友們的生命健康？「賴院長，好停了啦！你有權力，趕快停止，不要再傷害我們國民的健康。」尤其燃煤電廠已經是過時的政策，背道而馳一定行不通。

侯友宜說，蔡英文總統也贊成蓋深澳燃煤電廠，上次蔡總統到新北市輔選民進黨新北市長參選人蘇貞昌，他一直期盼總統對市民好好交代，到底健康重要，還是一直堅持蓋深澳燃煤電廠，只為了0.1％的備用容量，而且電廠2025才要啟用，現在還來得及喊停。