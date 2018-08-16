林洲民「挨告次數」第一名 秦慧珠：你反省反省吧

台北市都發局長林洲民（左三）在市府官員內有一項是狀元，那就是「被告的次數」，市府首長被告19件，林洲民就佔了10件。秦慧珠說，目前挨告的律師費80萬元都是納稅人出，認為林洲民還是應該反省一下自己的態度。（記者鍾泓良攝）

2018-08-16 16:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議會今天進行工務部門質詢，國民黨議員秦慧珠先問都發局長林洲民，這幾年是否有甚麼改變？林洲民說，他做事態度還是很積極，但整體推動更圓融。秦慧珠隨即說，林洲民在市府官員內有一項是狀元，那就是「被告的次數」，市府首長被告19件，林洲民就佔了10件。秦慧珠說，目前挨告的律師費80萬元都是納稅人出，認為林洲民還是應該反省一下自己的態度。

當被問到被告局處首長的件數，林洲民坦然說，「我應該是第一名」。秦慧珠說，林洲民被告的訴訟就佔了局處首長被告的一半以上，質疑他的官司律師費是否是自己出？林洲民說，是公務出資。

根據秦慧珠統計，柯市府上任以來，都發局因公涉訟，共有68件，律師費共268萬元，其中，林洲民就佔了10件，共80萬；相對地，工務局局處更龐大，業務量更多，工務局因公涉訟則有21件，律師費共80萬，工務局長彭振聲則是榜上無名，一件都沒有。

秦慧珠說，林洲民說自己進步，那現在還會在臉書罵議員嗎？林洲民回，「那是一種意見的發表」、「我會持續用臉書上發表意見。」秦慧珠問彭振聲，為什麼不在臉書跟議員吵架？彭振聲說，「因為工務局只能做兩件事情，就是『做我所說的』、『說我所做的』。」