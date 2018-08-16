我才是「正藍軍」！ 許明財搶先紀念823砲戰60年

國民黨新竹市長參選人許明財搶先舉辦「823砲戰」六十週年感恩活動，邀請多名參與此戰役的將軍出席，更強調自己是「正藍軍」，呼籲國民黨員團結。（記者洪美秀攝）

2018-08-16 16:45

［記者洪美秀／新竹報導］已宣佈要參選新竹市長的市議會議長謝文進日前宣告17日要辦823砲戰60週年感恩活動，結果，國民黨新竹市長參選人許明財今天搶先辦823砲戰60週年感恩活動，兩人較勁意味濃厚，許明財邀請至少9名參加過此戰役的將軍出席，加上退伍軍人協會多名幹部出席，宣示「正藍軍」意味濃厚。

許明財搶先辦823砲戰60週年感恩活動，他說，這場紀念活動早就敲定了，並已邀請9名將軍到場；他說，60年前的8月23日，台海發生823砲戰，打了44天，中國解放軍發射48萬發砲彈，不少將後來回到新竹市，於是有了金城新村的「將軍村」眷村。

許明財今天邀請參與此戰役的將軍到他的競選服務處，聊聊60年前這場戰役的經過，並向這群當年奮勇對抗中國解放軍的將軍致敬。

不過，有別於日前謝文進在市議會召開記者會宣告823砲戰感恩紀念活動時，幾乎所有國民黨現任市議員都出席，許明財今天辦的感恩活動，現任市議員參與及出席的情況不多，不過7名黨部新提名的市議員參選人都出席。