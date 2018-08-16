鼓勵查賄 新竹市祭1000萬獎金

2018-08-16 16:13

［記者洪美秀／新竹報導］年底選戰接近，新竹市府與新竹地檢署、調查站、市警察局今天舉行「拒絕賄選乾淨、新竹反賄逗陣來」反賄選宣誓行動，未來將舉辦11場反賄選宣導活動，並祭出1000萬元做為警察破案及績效獎金，鼓勵警察全力查賄，並發放16萬張抓賄信封，「一戶一信封」，宣誓全民反賄選、賄選零容忍。

新竹市選委會主委陳章賢說，感謝市議會通過動支第二預備金1000萬元，鼓勵警局與市民投入查賄工作，依據中央「鼓勵檢舉賄選要點」，經查證屬實，檢舉市長候選人賄選者最高獎金新台幣500萬元，市議員部分最高獎金200萬元，里長部分最高獎金50萬元。

陳章賢說，民主國家最重要的運轉機制就是選舉，為選賢與能，不允許暴力、金錢等不法行為，將全體總動員投入查賄、反暴力工作，打擊各種企圖影響選舉的不法行為。

新竹地檢署檢察長徐錫祥表示，年底的選戰接近，除檢察官將進駐各分局查核，選舉的查察也會持續延伸到11月24日後，提醒民眾不要參加與選舉造勢相關的特定選舉飯局或旅遊活動，避免有「期約賄選」疑慮，同時選舉過後，若握有相關證據，檢方也會提出當選無效之訴，展現反賄選的決心。

新竹市調查站主任余尚賢和市府政風處長黃兆祥說說，反賄選是全民運動，未來也會深入社區辦理11場反賄選宣導活動，同時宣導抓賄五部曲：接近賄選人、保存證據、撥打電話、起訴有獎金、有罪確定全部領，檢舉專線：0800024099按4，期許與民眾共創乾淨選風。