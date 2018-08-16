葉慶元稱在司改會仰望「主委」 黨產委員：見鬼了！

2018-08-16 16:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨日召開民族、民權、國家發展三基金會「財產是否應命移轉國有」聽證會，國家發展基金會委任律師葉慶元在台上，一度對著黨產會主委林峯正感嘆表示，諸位道長！你們還是我當小律師時，仰望的那個人嗎！法院已認為有違憲之虞，為何要一再執意為之；黨產會委員打臉表示，葉在當「小律師」時，林主委還沒去司改會，究竟要如何仰望？

8月15日聽證會上，委任律師葉慶元對著坐在台下的林峯正指出，「諸位有很多我敬佩的長輩及前輩，講長輩可能有點重，記得我剛考上律師的時候，去參加民間司改會的活動，當時我在台下仰望著主委...」

葉慶元提及，他記得每次有很多社會事件，你們都站出來說，這個法律是違憲的，我們不能適用，這個法律有問題，政府要拿出良心，當現在黨產條例已被法院認定有違憲之虞，「諸位道長！當初你們在台上意氣風發的告訴我們，這法律有違憲之虞，政府就不應該執行時候，你們現在的情況跟那個時候，還是同一道長嗎？你們還是我當小律師時候，仰望台上的那個人嗎？」

經調查，黨產會委員表示，葉慶元律師是退伍後，於1999年7月至2001年6月進入理律法律事務所，2001年赴美國賓夕法尼亞大學進修碩士、博士學位，2005年在美國紐約州律師考試及格後，留在美國知名法律事務所工作，直到2007年2月應前台北市長郝龍斌的邀請，才返台擔任北市府法規會主委。

黨產會委員提及，林峯正主委是2007年1月1日開始擔任民間司改會執行長，那時葉慶元剛從美國回來，當上郝市府的官不久，怎可能參加林峯正擔任執行長的司改會活動，更何況葉早不是「小律師」，也沒有剛考上律師不久。

「真的見鬼了！」委員質疑，葉慶元在當「小律師」是去美國之前，也就是1999年7月至2001年6月期間，那他當年仰望的人到底是誰？那時候的林峯正根本不在司改會，究竟要如何仰望。

據調查，葉慶元當年確實有去參加司改會活動，並留下一些蛛絲馬跡，例如1999年曾參加法曹新鮮人營隊，2000年購買了1張2500元餐券，及2007年10月支領了一筆刊登在司改雜誌第64期「來去美國-在台灣考律師還是出國唸書」稿費。

委員強調，總之葉慶元那番灑狗血的煽情發言，根本不是事實，請問1999年「青年小律師」葉慶元去參加法曹新鮮人營隊，是要如何仰望主委，林峯正是2007年才進入司改會當執行長的。

此外，熟悉律師業的資深法界人士透露，或許泰鼎律師事務所業績太好，除了國家發展三基金會外，葉慶元所長近期又接馬英九基金會執行長，也是中廣案董事長趙少康的訴訟代理人，「才會貴人多忘事。」

  • 8月15日聽證會上，國家發展基金會委任律師葉慶元對著坐在台下的黨產會主委林峯正表示，「記得我剛考上律師的時候，去參加民間司改會的活動，當時我在台下仰望著主委...」黨產會委員今日表示，那時林峯正根本還進入司改會，葉慶元究竟仰望誰？（記者陳鈺馥翻攝）

    8月15日聽證會上，國家發展基金會委任律師葉慶元對著坐在台下的黨產會主委林峯正表示，「記得我剛考上律師的時候，去參加民間司改會的活動，當時我在台下仰望著主委...」黨產會委員今日表示，那時林峯正根本還進入司改會，葉慶元究竟仰望誰？（記者陳鈺馥翻攝）

  • 行政院黨產會8月15日召開聽證會，國家發展基金會委任律師葉慶元對著台下主委林峯正表示，「記得我剛考上律師的時候，去參加民間司改會的活動，當時我在台下仰望著主委...」圖為當天聽證會台下情況。（記者陳鈺馥翻攝）

    行政院黨產會8月15日召開聽證會，國家發展基金會委任律師葉慶元對著台下主委林峯正表示，「記得我剛考上律師的時候，去參加民間司改會的活動，當時我在台下仰望著主委...」圖為當天聽證會台下情況。（記者陳鈺馥翻攝）

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