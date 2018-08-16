葉慶元稱在司改會仰望「主委」 黨產委員：見鬼了！

2018-08-16 16:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨日召開民族、民權、國家發展三基金會「財產是否應命移轉國有」聽證會，國家發展基金會委任律師葉慶元在台上，一度對著黨產會主委林峯正感嘆表示，諸位道長！你們還是我當小律師時，仰望的那個人嗎！法院已認為有違憲之虞，為何要一再執意為之；黨產會委員打臉表示，葉在當「小律師」時，林主委還沒去司改會，究竟要如何仰望？

8月15日聽證會上，委任律師葉慶元對著坐在台下的林峯正指出，「諸位有很多我敬佩的長輩及前輩，講長輩可能有點重，記得我剛考上律師的時候，去參加民間司改會的活動，當時我在台下仰望著主委...」

葉慶元提及，他記得每次有很多社會事件，你們都站出來說，這個法律是違憲的，我們不能適用，這個法律有問題，政府要拿出良心，當現在黨產條例已被法院認定有違憲之虞，「諸位道長！當初你們在台上意氣風發的告訴我們，這法律有違憲之虞，政府就不應該執行時候，你們現在的情況跟那個時候，還是同一道長嗎？你們還是我當小律師時候，仰望台上的那個人嗎？」

經調查，黨產會委員表示，葉慶元律師是退伍後，於1999年7月至2001年6月進入理律法律事務所，2001年赴美國賓夕法尼亞大學進修碩士、博士學位，2005年在美國紐約州律師考試及格後，留在美國知名法律事務所工作，直到2007年2月應前台北市長郝龍斌的邀請，才返台擔任北市府法規會主委。

黨產會委員提及，林峯正主委是2007年1月1日開始擔任民間司改會執行長，那時葉慶元剛從美國回來，當上郝市府的官不久，怎可能參加林峯正擔任執行長的司改會活動，更何況葉早不是「小律師」，也沒有剛考上律師不久。

「真的見鬼了！」委員質疑，葉慶元在當「小律師」是去美國之前，也就是1999年7月至2001年6月期間，那他當年仰望的人到底是誰？那時候的林峯正根本不在司改會，究竟要如何仰望。

據調查，葉慶元當年確實有去參加司改會活動，並留下一些蛛絲馬跡，例如1999年曾參加法曹新鮮人營隊，2000年購買了1張2500元餐券，及2007年10月支領了一筆刊登在司改雜誌第64期「來去美國-在台灣考律師還是出國唸書」稿費。

委員強調，總之葉慶元那番灑狗血的煽情發言，根本不是事實，請問1999年「青年小律師」葉慶元去參加法曹新鮮人營隊，是要如何仰望主委，林峯正是2007年才進入司改會當執行長的。

此外，熟悉律師業的資深法界人士透露，或許泰鼎律師事務所業績太好，除了國家發展三基金會外，葉慶元所長近期又接馬英九基金會執行長，也是中廣案董事長趙少康的訴訟代理人，「才會貴人多忘事。」