澎湖福朋喜來登飯店 也被強冠中國台灣

澎湖福朋喜來登飯店也被冠名中國台灣，雖提出抗議但無法單方面解約。（記者劉禹慶攝）

2018-08-16 15:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖福朋喜來登飯店，原與喜達屋集團合作，但喜達屋遭萬豪國際集團吞併後，新近與萬豪國際集團合作的台灣20餘家飯店，在其SPG.com會員訂房網站，都被認定為中國台灣，澎湖福朋喜來登有向其抗議，但無法單方面解約。

擔任澎湖福朋喜來登酒店副董事長張翔閎表示，新近接獲客人反應，萬豪國際集團的電腦版的SPG.com會員訂房網站，簡體版出現中國台灣字樣，但手機版看不到，有向萬豪國際集團反映，但因雙方有契約合作關係，涉及法律層面問題，無法單方面解約，只能持續向集團反應問題。

張翔閎進一步指出，原本澎湖福朋喜來登是與喜達酒店集團簽約，走國際性連鎖品牌路線，成為澎湖第一家五星級飯店，但喜達屋卻在2016年9月被萬豪集團吞併，根據了解全台有20餘家飯店加入萬豪集團，亞洲則有200餘家，由於都有契約合作關係，不能單方面毀約或解約。

澎湖福朋喜來登飯店位在馬公市新店路，面對馬公第三漁港，2016年3月正式對外營運，擁有331間客房，整體色系以自然的木質調，配左藍綠色系的海洋風。特別的是，澎湖一年四季吹著帶鹹味海風，夏天頂著豔陽，為了適應這特殊氣候，酒店建材選用講究，外牆採用抗鹽分的砂岩，窗戶也是抗侵蝕的塑綱窗。另外，酒店設計之初就將環境保護列入重點規劃，除了是澎湖唯一具完整中水回收系統的酒店，更擁有獨立的廢水淨化處理能力。