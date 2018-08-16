「小三加給」掀波 綠議員批藍議員破壞家庭促道歉

2018-08-16 15:00

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員蔡育輝本月14日在南市議會質詢南市警察局長黃宗仁，詢問是否能為南市員警明年新增的勤務加給，「另設一個帳戶，不讓老婆、先生知道。」而被戲稱是「小三加給」。與蔡育輝同選區的民進黨市議員賴惠員今天下午對此提出批判，認為蔡不當的言論，嚴重撕裂夫妻之間的互信，破壞家庭和諧。

賴惠員說，蔡將原本具備正當性且體恤長工時、高危險的勤務加給挑撥成「不要讓老公、老婆知道的私房錢」，甚至以附帶決議的方式要求要另開帳戶才不背葛預算，此行徑令人感到相當遺憾，並予以強烈的譴責。

包括民進黨市議員蔡旺詮和林志聰也聲援賴惠員，指民代問政品質之低落應予以譴責，要求蔡育輝向警界同仁及家眷道歉。

賴惠員表示，給予警消人員危險、繁重勤務加給，是給予員警的體恤政策，體恤他們犧牲陪伴家庭的美好時光，為社會秩序所付出的辛勤，難道這種政策還需要靠另設帳戶、藏私房錢的附帶決議才能通過預算？

賴惠員說，請蔡育輝不要以荒謬的言論間接或直接損害警方的形象，也請不要將天方夜譚、荒誕不經的質詢內容賴在一個「有員警反映」的員警頭上，這種敢說不敢擔的質詢內容實在不是一位稱職的代議士應有的作為，製造家庭成員之間的不信任、撕裂夫妻情感，就是國民黨的家庭價值嗎？原本立意良善爭取的危險津貼，蔡議員卻拿警察血汗錢打口水戰，難道這就是身為國民黨民代應有的作為嗎？

蔡育輝則澄清說，他的用意是半開玩笑，希望外界不要抺黑，「應該要看整個質詢錄影帶，以及當時現場狀況來推論，不要抹黑別人，沒有到現場並不了解狀況，不要隨便抺黑。」他的用意很簡單，是希望讓員警，不管男性、女性，可自己調配勤務加給的費用，這筆錢可能用來要照顧年老家長等之類的費用。