北市3私校長照科招生慘淡 柯文哲指示全力補助

台北市教育局舉辦公私立中學校長會議，了解各校的問題。（記者蔡亞樺攝）

2018-08-16 14:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕邁入高齡化社會，瞄準長照產業，台北市私立文德女中、開南商工及喬治高職3校，今年首設照顧服務科，開缺170個名額，僅有16名學生報名，喬治商職甚至招生掛零，北市教育局長曾燦金感嘆「叫好不叫座」，並提到市長柯文哲已經指示，認為長照既然是政策，要傾市府的力量協助私校，因此將整合社會局、衛生局等跨局處，全力補助私校開設長照課程、師資陣容與設備，預計動用一年1.4億元的私校補助款挹注。

北市教育局核准，新學期文德女中設置2班、80人，開南商工與喬治高職則各開設一班、招生45人，目前教育部並沒有編訂護理、照護相關課綱，但近年來中南部、新北市已有高中職申請試辦，這3所私立職校是北市首次有學校申辦。

教育局本月15、16日舉行公私立中學校長會議，會議舉辦前夕，柯文哲與北市私校校長進行密談，不少校長反映私校招生不足等困境。今日校長會議中，有私校校長提到，3所私校的長照科招生不好，但長照產業是未來趨勢，市長已答應會全力支持私校補助。

曾燦金對此表示，市長認為外勞照顧長者登記有案23萬人、未登記至少5萬人，既然長照是政策，希望用市府力量協助私校包括開設、未來升學就業。

曾燦金說，近期將會找衛生局、社會局討論，包括學校設備例如長照實習必須有的設備與環境，以及大學端的升學例如海洋大學有長照系，要用策略聯盟、用政策來支持，經費就從私校補助款挹注，讓孩子未來有升學與就業機會。

教育局科長穆慧儀補充說明，私校方面有提出「準公費生」建議，仿照師培生在大學培訓完後，分發到學校當老師的作法，由國家提供相關應對，私校幫忙政府培育人才，教育局朝這方面進行規劃設計，將找3所私校討論具體作法。