明年新增軍事採購項目出爐 軍事投資大增17％

2018-08-16 15:05

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天敲定明年度國防預算3460億元，比起今年度增加了183億，增幅達5.6%，其中在軍事投資項目，明年編列951億元，比今年增加了139億元，增幅多達17.2%，明年度增列包括海軍推動國艦國造計畫打造快速布雷艇，以採購新型救難艦等經費，顯示蔡政府加強鞏固國防的決心。

行政院主計總處表示，明年度國防經費編列3460億元，較近3年名目GDP平均年增率2.17%還高，主要是增列國內產製軍事武器裝備、科技研發以及提升主戰裝備妥善率的作業維持費等，其中包含新式高級教訓機54億元，與高效能艦艇量產、新型兩棲船塢運輸艦、快速布雷艇、潛艦國造、新一代飛彈巡防艦、微型飛彈突擊艦及新型救難艦129億元。

明年度國防預算主要有3大項，首先，是軍事投資編列951億元，比今年增加139億元，增幅17.2%，其次，作業維持費944億元，比今年增加64億元，增幅7.3%；第3，人員維持費1565億元，比今年少20億元，減幅為1.3%。至於人員維持費之所以比今年少20億元，主要是因減列義務役停徵等人事費。

明年度國防預算3460億元，若再加上連同國防部營舍改建等基金編列395億元，總計可達3855億元。