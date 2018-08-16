談85度C為「總統路過」道歉 柯P直言：北京政府不智

2018-08-16 14:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕連鎖咖啡、烘焙企業85度C因總統蔡英文「路過」喝咖啡 ，竟被迫向中國道歉，強調堅定支持「九二共識」、秉持「兩岸一家親」信念，還以「台灣當局領導人」稱呼蔡英文，引發台灣網友圍剿。台北市長柯文哲今對此直言，北京政府在這件事情還是不智，這對兩岸和平發展是一個危險，因為過度的、過激的民族主義，以後會造成事情很難收拾。

柯文哲上午出席產發局「「美好關係Ⅱ閱讀空間快閃計畫」活動後接受媒體聯訪，針對近期85度C遭打壓事件，柯表示，中國方面一直激發民族主義，滿危險的，因為這會變成「尾巴搖狗」的問題，有時為了鞏固政權會使用民族主義，但他觀察，目前中國已經到了一個危害國家正常發展的程度。

「一個人到你店裡買一杯咖啡，這很正常，如果這樣一個企業就要表態、道歉 ，哇，這太危險了！」他也替85度C緩頰，指中國市場佔了85度C營業額中的40%，經不起一下子這麼大的商業損失。

柯表示他的評語還是一樣，北京政府在這件事情還是不智，一個程度上，還是要能夠控制民族主義過度擴張的情形。媒體追問是否因為兩岸關係不穩定？柯則指兩邊的領導人都要有智慧，但大國要負起更大的責任，中國方面放任民族主義過度擴張，蠻危險的。

至於自己的「兩岸一家親」變成企業道歉的slogan，柯沒有正面回應是否覺得不是好現象，僅說，這變成護身符，但他老話一句，這對兩岸和平發展是一個危險 因為過度的、過激的民族主義 ，以後會造成事情很難收拾。

對於民進黨市長參選人姚文智喊話要柯公開表態，以實際行動力挺，柯回說，買一杯可以啦，但重要的還是根本原因要解決。

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