市議員爭取龍泉里民活動中心設施

大甲區龍泉里民活動中心主體結構已完工。（記者歐素美攝）

2018-08-16 13:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區龍泉里民活動中心主體結構完成，卻沒有經費進行內外裝修，添購應有設備，日前電源線更遭竊，市議員吳敏濟今天邀集民政局、地政局與區公所等會勘籌措經費，希望趕在10月初竣工啟用，並爭取社區照顧關懷據點與長照2.0進駐，以改善地方長輩的生活品質。

大甲區長劉來旺表示，龍泉里民活動中心是大甲區最大的活動中心，面積達3542.75 平方公尺，主建築樓地板面積約750平方公尺，規劃空間包括辦公室、會議室、茶水間、廁所、儲藏室、無障礙設施等，是利用西春泉重劃區抵費地及重劃基金2400多萬元興建，將朝多目標使用，主體工程於今年5月完工。

龍泉里長陳廷旺表示，活動中心硬體完工，但設施闕如，地方盼能早日落成啟用，不料，本月10日凌晨，活動中心室外電線遭竊，損失10餘萬元，警方正根據附近監視器追查嫌犯，呼籲活動中心完工後能做好保全措施，以免類似事件再發生。

民政局地方自治科長洪靖欽表示，經吳敏濟議員爭取，民政局已籌措134萬元，將添購廚俱、冷氣、窗廉、舞台系統工程、桌椅等設施；地政局重劃科專員廖英志指出，地政局在經費上將儘量予以支持，陸續完成活動中心周邊舖面、綠美化，滿足里民使用的需求。

吳敏濟感謝民政局和地政局的鼎力協助，希望在10月初以前能夠竣工啟用，並指出，龍泉里民活動中心是一座多目標使用的活動中心，除了一般的活動使用之外，他並已向社會局和衛生局爭取社區照顧關懷據點和長照2.0，讓老年人的生活更加豐富，年輕人則可放心外出工作，無後顧之憂。