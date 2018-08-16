陳其邁果菜市場掃街 允當選後加速整建公有市場

陳其邁前往民族果菜市場掃街，受到攤商熱烈歡迎。（記者葛祐豪翻攝）

2018-08-16 13:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選戰進入倒數百日，民進黨高雄市長參選人陳其邁，今天前往民族果菜市場掃街，受到攤商及採買民眾熱烈歡迎，爭相合影留念，展現高人氣及親和力，他也承諾當選後，將加速整建公有市場。

陪同前往的高雄市青果公會理事長李界旺表示，市民的願望其實很簡單，就是生活上遇到什麼困難，可以由負責任的政治人物幫忙解決，經濟讓生活更好，「陳其邁是在地子弟，常看到他關懷地方，相信他一定可以扮演好市長角色。」

陳其邁逐一與攤商握手寒暄，詢問目前水果價格。他表示，菜市場是所有市民共同的生活記憶，未來當選市長，一定會加速整建民族果菜市場等公有市場，解決建築物老舊及環境等問題，並改善停車位與交通，將市場打造為明亮、乾淨、便利的好去處。

陳其邁說，並將與農會合作，強化產銷系統，提高農民收益，讓大家生活更好。

陳其邁指出，距離投票日還有100天，「到市場掃街從基層出發，和市民生活在一起，唯有如此，才能真正感受到市民的聲音」，今後他也會一步一腳印，踏實了解民眾需求，完成這場選戰。

包括高雄市議會議長康裕成、議員參選人何權峰、鄭孟洳、林恭正，及高雄市青果公會理事長李界旺、高雄市果菜分類職業工會總幹事李芳蓉、高雄市果菜分類職業工會理事長楊祐魁等人，今天均陪同陳其邁掃街。