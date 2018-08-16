柯上班搭公車遭質疑作秀 李錫錕：假仙市長

2018-08-16 13:11

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲每日搭公車上下班，號稱最親民的市長，日前遭爆搭車加派隨扈，市府事後雖澄清僅派3人陪同搭車，外界質疑是在作秀。台北市無黨籍參選人李錫錕今對此表示，柯文哲搭公車上班的行為用台灣話來講就是「假仙」啦。

李錫錕直批，為政者最重視「誠懇」，柯故意隨便穿、在街上晃，就表現親民，「我個人實在不以為然」。

李錫錕說，市長最重要的是，就是把市民問題處理好、遇到錯誤勇於承擔，不該是每天在菜市場跟市民聊天，但四年過去什麼改變都沒有。