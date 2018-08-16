歐巴桑站出來 桃園3人宣布投入選戰

2018-08-16 13:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「小民才是最大黨，歐巴桑勢不可擋」。距離2018九合一選舉倒數最後100天，公民團體歐巴桑聯盟今天上午在桃園市議會前舉辦記者會，「歐巴桑」帶著小孩約20人演出行動劇，宣布其中3名「歐巴桑」將投入年底桃園市議員選戰，並分別推出與「環境」、「勞工」及「親職」相關的三大政策。

將代表參選蘆竹區市議員的吳凱琳，也是桃園護樹行動聯盟召集人，長期關注環境議題的她政策主張「護水、護樹、護空氣」，她說，小孩長大的過程需要乾淨的飲用水和空氣，但桃園溪水污染與工廠排廢問題嚴重，提到4年前她首度參加保護老樹行動，就成功拯救一宿舍區的老樹，因此她開始關心桃園市的樹木保護自治條例，並終於在今年成功提案立法通過。

針對勞工政策，代表參選龍潭區市議員的沈佩玲表示，自己出身小康家庭，沒結婚前覺得自己過得好就好，生了小孩發現自己好還不夠，越講語氣越激動表示，參選不是為了孩子，更是為了許多受壓迫、被忽視的群體，對此她的政策主張，工時工資要合理計算，讓勞工有時間分給家庭時光和社交生活，也會協助工會組成，並強調「工會要強力，工作才有勁」。

代表參選中壢區市議員的陳鈺方則主攻「親職」政策，情緒激動的她，聲淚俱下表示自己是類單親媽媽，針對環境、食安等問題，一直積極在想能為孩子做什麼，她的政策主張職場育兒應有多元選擇，將會實際支持親職而不是發錢了事，選上市議員後將跨局處提升兒童福利，全方位照顧兒童人權，希望爭取選民對歐巴桑的認同，能前進市議會實質監督公部門。