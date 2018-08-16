李錫錕喊話推「夜間經濟」重現台北榮景

2018-08-16 12:52

〔記者蕭婷方／台北報導〕選戰倒數百日，無黨籍台北市長參選人、網紅教授李錫錕今宣布市長政見，表示要推動「北市夜經濟」，要設立「夜市長」，強調北市應該要開源而非節流，讓經濟轉動。

李錫錕今早召開「競選倒數百日記者會」，拋台北「夜間經濟」（night—time economy）的議題。李錫錕先是批近年北市經濟成長停滯現況，強調活絡產業、為北市開源才是最重要的事，「節流與保守會害死台北市」。暗諷市長柯文哲高舉節流、還債有成，但近年城市競爭力不佳問題；李還說，現在很多參選人都在說補助政見，但「錢從哪裡來」，說得到做不到就是「講幹話」。

李錫錕認為，目前台北只有白天生活（day-life），缺乏夜間生活（night-life），整個經濟區塊少了一半，夜間經濟為國際大城重視的新經濟風潮，也是台北服務產業未開發的經濟區塊，若發展成形可增加一倍的經濟活力，藉以緩解就業壓力、並提升觀光收入。

李也說明，「夜間經濟」產業大家只想到性專區，但其實產業內容多元，包含購物、餐飲、旅遊、美容美髮、泡湯、歌舞、影視、娛樂等服務業。

李錫錕直言，這幾年台灣經濟發展停滯，台北漸失活力，要重現台北的榮景，就要發展新經濟以吸引外來資金與人潮。