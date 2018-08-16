歷史課綱修正 國民黨質疑恐造成「撞牆」效果

2018-08-16 12:44

〔記者施曉光／台北報導〕針對教育部課審大會通過修改歷史課綱，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，把中國史併入東亞史，而且捨棄朝代編年史的編排方式，明顯是要切斷台灣與中國大陸一脈相承的歷史文化觀，凸顯民進黨台獨黨綱的神主牌，政治力介入教育的痕跡鑿鑿，「去中國化」的目的昭然若揭。

他並指出，在政治效應上，民進黨一心想要「去中國化」，對於目前兩岸關係敏感的當下，在蔡政府幾次「自傷」制裁對岸後，課綱問題是否又會造成「撞牆」效果，直接影響到台灣人民的權益？奉勸民進黨雖然完全執政可以為所欲為，但還是應該把台灣人民權益擺在最優先的位置。

唐德明認為，這種埋藏「去中國化」的課綱，對於高中生學習歷史而言也是災難，因為採用主題式教學，容易讓學生在歷史脈絡與朝代時序方面混淆不清，不適合高中生學習歷史之用，主題式研究只適合已經通盤了解歷史脈絡的學者或碩博士生，在進一步研究特定歷史主題時所用，對於高中生來說，還是採用編年史方式較能增加學生的歷史邏輯。

對於新課綱將中國歷史放在東亞脈絡，唐德明表示，「完全不合邏輯」，就辛亥革命創建中華民國而言，要如何從東亞的脈絡來解讀？又如何讓學生理解滿清末年的腐化，遭致世界列強侵略的血淚歷史，以及革命先烈如何拋頭顱、灑熱血，推翻滿清建立中華民國，成為亞洲第一個民主共和國。

他強調，年輕人如果不知道自己國家的偉大以及建國時的辛酸，當然就很難建立認同，自然就讓民進黨的台獨史觀輕易滲透年輕學子，遂行「去中國化」的政治目的。

此外，唐德明也點出這次課綱審議在人事與程序上的異常。他指出，這次審議會議破例首次利用平常的上班日開會，真正是急如星火，除了要加班加點審議外，令人不解的是，既然課綱審議如此緊迫，為何國教院院長許添明，同時也是課發大會召集人、課審大會委員，卻在7月31日被撤換，連學術副院長也同時去職？整個國教院只由行政副院長代理，這種詭異的情況，很難不讓人懷疑其中是否有政治力的介入。