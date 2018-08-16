在推特稱小英「中國台灣總統」？ 巴拉圭新總統惹議

巴拉圭新總統阿布鐸在就職前一天，以當選人身分，與蔡總統舉行雙邊會談，展現出鞏固雙邊關係的積極態度。（中央社）

2018-08-16 13:11

首次上稿 13:11

更新時間 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕蔡總統在當地時間15日上午參加巴拉圭新任總統阿布鐸就職典禮，阿布鐸在就職前一天，以總統當選人身分，與蔡總統舉行雙邊會談，展現出鞏固雙邊關係的積極態度，但卻有媒體發現阿布鐸在推特上，竟稱呼蔡英文為「中國台灣總統」（la presidenta de China - Taiwán）。

綜合媒體報導，蔡總統「同慶之旅」訪問團14日清晨抵達巴拉圭，15日參加新任總統阿布鐸就職典禮，與6個外國元首同台祝賀，在阿布鐸就職前一天，其以總統當選人身分，在宅邸與蔡總統進行元首級會談，確立以投資、基礎建設、雙邊貿易，做為未來雙邊關係新模式三大主軸；阿布鐸也受邀，在10月來台參加國慶。

阿布鐸在推特上PO出與蔡總統的合照，並寫下「投資、貿易和基礎設施是我們與中國台灣總統蔡英文討論的主軸，感謝蒞臨」（Inversión， el comercio e infraestructura son ejes primordiales que abordaremos con la presidenta de China - Taiwán Tsai Ing-wen.Agradecido por la visita），有媒體發現阿布鐸竟將我總統稱「中國台灣總統蔡英文」（la presidenta de China - Taiwán Tsai Ing-wen）。

以往我國總統造訪中南美洲時，友邦大多稱「台灣總統」（la presidenta de Taiwán）或「中華民國總統」（la presidenta de la República de China），巴拉圭駐台大使館的網頁，也是以「中華民國（台灣）」「la República de China （Taiwán）」稱呼我國，新總統阿布鐸此次筆誤引發網友議論。

對此外交部回應，此為西語友邦對我國名的口語簡稱，該等友邦在過去歷任政府時期也在不同場合多次以此稱我，各界也均瞭解該稱呼是指稱我國，並無所謂兩面手法的意涵。

巴國總統稱小英「中國台灣總統」 外交部：西語友邦對我簡稱