中市選委會貼選舉公告 地方公職人員選舉開跑

中市選委會主委黃景茂今日張貼里長、和平區區長及區民代表選舉公告，宣布正式進入選舉期間。（記者黃鐘山攝）

2018-08-16 12:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市選舉委員會今日發布選舉公告，宣布今年地方公職人員選舉即日起開跑。台中市選委會主委黃景茂說，台中市有市長、市議員（由中選會發布）、里長、和平區區長及區民代表5種選舉，將於11月24日投票。

黃景茂今日在選委會張貼台中市第3屆里長、和平區第2屆區長及區民代表選舉公告，宣布今日起正式進入選舉期間。黃主委指出，此次選舉，一般選民可投3張選票，包括市長、市議員及里長票，和平區選民則多出2張選票，分別是區長及區民代表。

今年地方公職人員選舉11月24日投票，選出市長1名、市議員65名、里長625名、和平區長1名及區民代表11名；如有公投案成立，也將一併投票，投票時間為上午8時到下午4時。此次選舉8月23日起開始領表，登記日期自8月27日起至8月31日止。

台中市選舉委員會預計在全市設置1601個投開票所，市民年滿18歲有公民投票權、年滿20歲有選舉權，提醒市民踴躍前往投票，體現台灣民主政治；為辦好此次選舉，選委會已陸續規劃推動各項選務工作，並轉達各區選務作業中心積極配合進行。