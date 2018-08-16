蕭淑麗嗆「吳敦義不倒國民黨不會好」洪秀柱：「事出必有因」

2018-08-16 11:55

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱今天上午接受廣播節目專訪，被問到對於現任黨魁吳敦義搞不定6個直轄市、縣市長選舉藍營鬧分裂時表示，她感覺非常可惜，在社會對民進黨失望到絕頂的情況下，國民黨原本可以喚醒民心，卻在很多地方不盡讓人滿意，黨內除了有理念不一致的問題，情感聯繫也沒做好，自然難以整合，而且新竹縣提名制度改變，讓大家覺得失去公平性，加上黨的理念路線又不明白，選戰當然也就打得比較辛苦，只能靠「民進黨很爛」這個天上掉下來的禮物。

對於自己昔日任內的黨副秘書長、嘉義市議長蕭淑麗退黨參選嘉義市長，還公開與吳敦義對嗆，「吳敦義不倒，國民黨不會好」，洪秀柱語帶保留的表示，「事出必有因」，還說在節目中不方便說得太多，「相信一個人不會憑白無故就做出如此激烈的行動」。

對於主持人問「你知道原因？」洪秀柱承認，並透露她曾經私下勸過蕭淑麗要以大局為重，「委屈一下」，但她知道蕭淑麗拒絕接受的原因，並強調蕭是一位可造之材，無論外在形象、口才、能力，尤其主持議會以及在議會推動反核食的表現可圈可點，蠻可惜的，而且現在嘉義市不論是商會、公會、農會以及許多議員，都與蕭淑麗站一起，「怎麼會這個樣子？」她只能說遺憾、痛心，恐怕民進黨籍的嘉義市長涂醒哲會漁翁得利，「一盤好棋被打壞」。

對於主持人問在什麼樣的選舉結果下，吳敦義該負起責任？洪秀柱沒有正面回應，只說吳敦義內心很在意這次選舉，因為這次選得好不好，事關吳能否做得下去，如果有閃失，黨內就會有不同的聲音出來，但她也說，其實非常同情吳敦義，或許國民黨現在每個月有3000多萬開銷的重擔，是讓吳敦義有時候「心浮氣燥」的原因，大家應該多體諒吳。