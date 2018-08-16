被強冠「中國」 中和福朋喜來登：不惜改名挺台灣尊嚴！

中和福朋喜來登酒店宣布與萬達集團解除授權合約，即使更名也要挺台灣。（記者翁聿煌攝）

2018-08-16 11:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北中和福朋喜來登酒店因為遭到所屬的萬豪國際集團，在其SPG.com會員訂房網站，將台北中和福朋喜來登酒店認定為「中國台灣」，中和福朋喜來登飯店對此提出嚴正抗議，即日起要求萬豪國際集團解除授權合約，不再接受SPG訂房系統預約，中和福朋喜來登行銷業務部副總監程麗莉說，中和福朋喜來登酒店為此可能須更名，也影響到18年來認真建立的品牌形象，但是公司高層認為，為了台灣的尊嚴在所不惜。

程麗莉說，這兩天也有消費者打電話關心，確認原先已經透過SPG訂房的客人並不會受到影響，飯店將一本誠信、舒適的服務精神誠摯接待。

台北中和福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Taipei ,Zhonghe）是由瓏山林事業股份有限公司於2000年設立，當時與喜達屋酒店集團簽約，喜達屋於2016年9月與萬豪酒店集團合併。

程麗莉說，中和福朋喜來登原本與喜達屋集團合作愉快，未料成為萬豪集團後，萬豪受到中國壓力，片面在其SPG訂房網站上，將台灣的連鎖品牌飯店改認定為「中國台灣」，但中和福朋喜來登無法接受，決定與萬豪解除授權合約，退出國際品牌，解約後飯店將無法沿用「福朋喜來登」名號。

程麗莉指出，雖然如此，但是飯店高層認為，為了台灣的國家尊嚴，飯店對本身的服務品質有信心，始終超越國際集團要求的水準，加上福朋喜來登在地十餘年來，持續回饋鄉里，協助與關懷育幼院、街友等弱勢團體，必然能繼續獲得國內外消費者的認同與支持。

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