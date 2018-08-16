掃街拜票遇假髮攤 蘇貞昌反應是...

民進黨新北市長參選人蘇貞昌到市場掃街拜票，途中遇假髮攤，老闆熱情要送上假髮，蘇貞昌笑說：「我戴上之後選民就不認得我了。」（記者賴筱桐攝）

2018-08-16 11:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天至板橋區福德街及湳興市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，有攤商喊出「衝衝衝」，也有人高呼「凍蒜」，蘇貞昌經過假髮攤時，老闆熱情送上一頂假髮，但蘇貞昌笑說：「謝謝，我如果戴上去，選民可能都認不得我了。」引起現場哄堂大笑。

蘇貞昌路過「留侯里」里長辦公室時，里長黃承亮也送上好彩頭和粽子，給予大力支持，祝福蘇貞昌年底選戰「包中」。

蘇貞昌表示，選戰越來越緊湊，到市場可以直接和市民接觸，傾聽基層的心聲，讓民眾看看將來他要做的事情。

今天剛好是選戰倒數100天，媒體詢問，未來將推出什麼計畫和對手國民黨新北市長參選人侯友宜PK？蘇貞昌強調，「就是計畫要贏。」

蘇貞昌說，對於基層他非常熟悉，因為他就是來自基層，而且他為基層做的事情非常多，到現在基層都還給予熱烈反應，例如昨天在三重魚市場、果菜市場，看到基層不但是熱烈反應，還把10幾年的杯子拿出來跟他一起喊，還有10幾年前在選舉的時候，幫他喊的人昨天被他認出來，那個人超興奮的，又把當年的口號再拿出來喊，「這種老感情加上新觀念，大家一起走出來，那感情真的很好。」