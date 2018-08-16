公投首投族 中選會：高達60萬人

中選會主委陳英鈴張貼選舉公告。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-16 11:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「公民投票法」去年修正打鳥籠公投門檻後，今年公民投票提案及連署踴躍，中央選舉委員會今日表示，目前已受理37案全國性公民投票提案，其中18案提案人之領銜人已領取連署人名冊格式，正進行第二階段連署，預估將有數案公投與選舉合併舉行，可稱為「公投元年」也不為過，公投首投族更有60萬人。

中選會主委陳英鈐表示，今年九合一地方公職人員選舉，選舉人數上看1920萬人，若加上擁有公民投票權的18歲以上、20歲以下年輕人，估計「公投綁大選」選舉人數達1980萬人，換句話說，有60萬首投族可以投公投票，18歲以上、20歲以下年輕人可領公投票，還不能夠選舉、領選票的有60萬人。

陳英鈐強調，11月24日當天選舉流程，20歲以上選舉人先領九合一選舉票，圈選完後再領公投票；如果為18歲以上、20歲以下年輕人，就只有領公投票。中選會提醒，依法規定，一旦離開投開票所，就不能夠再進入，民眾務必注意以免觸法，如果沒有領足或忘記領公投票，一離開投開票所後，就不能夠再進入。

陳英鈐指出，如果要來得及與選舉合併舉行，18案公投提案須在8月底前，將第二階段連署書送交中選會查核，1份連署書會有正本、影本各1張，必須依各縣市鄉鎮分別裝箱，不能未整理全國混在一起，若查核出現連署人死亡、戶籍資料不正確、查無此人、未滿法定年齡、外國人等都會剔除。

陳英鈐提及，依「公民投票法」規定，公投連署成案後1至6個月內若有選舉可合併舉行，今年選舉日為11月24日，故最晚須在10月24日前，第二階段連署達28萬份以上，並經中選會公告成案，要合併舉行才來得及。

陳英鈐說，一般來講查核連署書須1個月，有人形容說8月底是「死線」，要趕在8月底前交出第二階段連署書，確實是如此沒有錯，如果等到9月下旬才要交連署書，光查核就費時1個月，在時程上將無法順利合併舉行。