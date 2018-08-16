85度C支持「九二共識」 溫朗東：台灣人和台企的縮影

2018-08-16 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文過境美國時進入85度C門市喝咖啡，85度C因此被中媒批評甚至揚言抵制，而中國85度C緊急發表聲明，強調支持「九二共識」、秉持「兩岸一家親」信念，但仍引來大批中國網友砲轟。不過時事評論人溫朗東認為，85度C其實是一堆台灣人與台灣企業的縮影，包括「營利至上，規避社會責任」、「仰賴中國賞飯吃」、「心中不是沒有台灣，只是太想左右逢源」等特點都十分類似。

溫朗東指出，誠實納稅是企業最基本的社會責任，但85度C設在「避稅天堂」開曼群島，避掉許多企業所得稅、大股東的個人綜所稅，但換來的卻是食安管理不佳、未幫員工保勞健保、給薪不到基本工資等作為。溫朗東認為：「對這樣的企業來說，看不到的地方，能省則省。甚麼社會責任，甚麼永續經營，只是空話狗屁。」

針對85度C在中國展店，溫朗東表示，過去在馬英九執政期間，社會瀰漫著「台灣經濟要靠中國」的氣氛，而85度C聽從「親中建議」，在中國開店至今有562間分店，超過總店面的一半，在2017年第3季營收中，有66%來自中國，台灣營收只有16%。

溫朗東強調，85度C今日處境，恰恰證明讓國民黨下台、擋下服貿都是正確的，而蔡英文政府發展新南向政策，方向也是正確的，溫也直言：「如果85度C有罪，台灣每個鼓吹去中國撈金找希望的人，都要負一點責任。如果85度C的562家店面，是開在美國，今天沒人能夠叫它道歉。」

另外，溫朗東也分析，中國在美中貿易戰「受傷」，中國民眾和網友的焦慮需要出口，適逢蔡英文過境美國，「嗆不贏美國，就來嗆台灣」，加上85度C官網把中國、美國、澳洲並列為海外據點；先前中國三鹿毒奶粉事件中，85度C在台灣店面澄清說：「本公司所有乳製品均未直接或間接使用中國製商品。」種種措施也打碎中國網友的玻璃心，但溫朗東認為：「討不了台灣人歡喜，也被中國人討厭，成了85度C的結局。左右逢源，終究一無所獲。」

溫朗東臉書全文：