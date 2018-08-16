協助青年向前衝 黃偉哲擬推市府專責機構

黃偉哲（左二）與議員及參選人召開記者會，呼籲成立專責青年事務的市府單位。（記者蔡文居攝）

2018-08-16 11:02

〔記者蔡文居／台南報導〕選戰進入倒數百日！台南市議員呂維胤與市議員參選人李宗翰、蔡筱薇、黃偉展，今天（16日）邀請民進黨市長參選人黃偉哲召開記者會，呼籲成立專責青年事務的市府單位，讓市府有單一平台，協助青年向前衝。

黃偉哲表示，台南要作為一個古城與新興城市結合的典範，青年的力量是不容忽視的。一直期許自己用過往的專業，進行政策研議，取得年輕人的認同，並落實改變。因此今天特別與各位青年議員與參選人共同商討，如何真正幫助年輕朋友在府城築夢，自我實踐。

市議員呂維胤則率先提出創立台南市青年事務委員會的構想。他表示，青年政策散落各個局處，無法充分了解青年從就學、就業、創業和成家過程中遇到的問題。應該要有專責機構協助盤點各局處資源，並將青年在職涯規劃、創業、公共參與上的成長效益最大化。如此一來，市府才能成為堅強的後盾，讓青年成長的路上可以勇敢向前衝。

黃偉哲表示，青年階段泛指20到40歲，也是人生從學校到社會的過程，與青年議題相關的有教育局、勞工局、經發局、社會局與農業局等。如果沒有整合各局處資源，讓市府成為一個平台，可能會讓青年覺得距離政府遙遠。但南市的人口沒有超過200萬，局處數量是有上限，因此合適的組織，會再盤點現有的局處室，做個統籌整理。將來若當選，如呂維胤建議的青年事務委員也是很好的方向之一。至於在組織架構內的編制，會進行研議評估。無論如何，青年的專責機構絕對是要優先成立的。