「我清楚幾乎沒人看好」 姚文智衝刺送咖啡告白

台北市長選戰倒數百日，姚文智今發表「衝刺宣言」，姚提到，「我更清楚，幾乎沒有人看好我會當選」。（姚文智競選辦公室提供）

2018-08-16 10:48

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長選戰倒數百日，民進黨參選人姚文智今前往社子市場發表「衝刺宣言」。姚提到，他明白從提名他出線，跌破一票人眼鏡，「我更清楚，幾乎沒有人看好我會當選」，但會把議員高嘉瑜對他說過的「明知不可為而為之」放心上，化不可能為可能，讓台北再添一份驚奇。

他也搭時事熱潮，送在場媒體85度C咖啡，呼籲外界不要抵制，「千錯萬錯，是中國政府的錯」，並邀請對手柯文哲、丁守中一起買咖啡響應。

姚文智「選戰倒數百日衝刺宣言」如下：

我是姚文智，我是一個曾經被打趴在地上的人

再過一百天就是台北市長選舉的日子，今天，我特別選在社子來發表我的衝刺宣言，有兩個重要的意義。

首先，社子是我立基台北市最重要的根據地之一，沒有士林社子、胡蘆堵、社子島居民的支持，就沒有今日的姚文智，對於這些好友，我心中充滿了感激。

第二，這裡的社子島是台北重要的防洪防災重心，淡水河和基隆河匯聚在這裡，這裡的居民多年來都在等待一個妥善的都市計畫。社子島為了成全整個大台北的發展，委屈了超過半個世紀。

我認為，社子的都更、社子島的發展都不應該等下去了！今天選擇在這裡，就是要告訴大家，各位的等待，即將結束，我會用盡我所有的力量，爭取當選市長的機會，翻轉社子，翻轉台北，讓各位看到一個美好的未來。

我承認，到目前為止，這場選戰，我沒有打好。我知道，我讓很多人擔心，尤其是我們民進黨的支持者，心中普遍充滿了焦慮跟不安。

在這裡，我願意向所有關心我的人，致上我最深的歉意。同時，我也要向過去這一段期間，依然堅定站在我身旁，支持我，鼓勵我的人，致上我心中最深的謝意。

民調不好，我說過，一切是我的問題，我沒有任何埋怨，也不會去責怪任何人。我想告訴大家的是，今天，站在各位面前的，是一個曾經被打趴在地上的人。過去這幾個月，我看過各式各樣冷嘲熱諷的網路貼文，我經歷過各式各樣的攻擊與羞辱。身為一個政治人物，最難堪的事情都曾經在我身上發生過。

不過，這一切，此時此刻，我的心中，只有感謝，沒有怨言。謝謝那些批評我的人，你們讓我更堅強，讓我知道我的不足，讓我知道，要成為台北市長，我必須更調整我自己，甚至，改變我自己。

從上個禮拜開始，我相信，各位媒體朋友，以及台北市民朋友都已經知道了。黨內一些好朋友陸陸續續來到我的團隊協助我，揮別過去，砍掉重練。民進黨和蔡總統的態度已經很清楚，姚文智就是民進黨提名的台北市長候選人，姚文智可以戰死，但是絕對不會投降。

我知道從一開始就很少有人看好我，我會被民進黨提名已經跌破了許多人的眼鏡。我更清楚，幾乎沒有人看好我會當選市長。

不過，高嘉瑜議員有句話說得對，我參選市長，就是「明知不可為而為之」。在未來的一百天，我會把這句話放在心上，我會用盡我的全力，拿出我的誠意，促成黨內最大的團結。我也會拿出我的專業，用政策來說服台北市民。我要把不可能變成可能，我要讓台北這個原本已經充滿驚奇的城市，再多一個驚奇。

各位現場的媒體朋友，手上都有一杯85度Ｃ的咖啡。這是我今天特別要求我的工作同仁幫大家準備的。準備這一杯咖啡，其實承受著非常大的壓力和風險。事實上，我昨天跟幕僚講要這樣做的時候，許多幕僚紛紛勸阻我，在這個許多人想要抵制的風潮上，千萬不要去捅這個馬蜂窩。不過，我告訴他們，千錯萬錯，是中國政府的錯，台灣人不應該在中國打壓的當下，反過來責怪自己的同胞。

我們當然可以有千百個不同的理由，不支持這個企業。不過，這一次，我懇請大家考慮，背後那隻黑手。從切斷我們邦交國，強迫外國航空公司將台灣改名，到今天的85度Ｃ咖啡，中國政府對我們的打壓，已經到了連喝一杯咖啡它都要管的地步了。現在是一杯咖啡，以後會是什麼？然後，如果我們今天再不站出來，台灣還剩下什麼？

所以，即使我知道，我可能會惹怒現在還在氣頭上的網友，我還是要呼籲，我們不應該抵制85度C，我們應該反過來支持這些企業。該譴責的是中國政府蠻橫的行為，而不是那些被迫表態與妥協的企業。至少，我們要讓他們知道，當他們在被中國欺負的時候，在故鄉台灣，還有一群人懂他們的委屈，懂他們的無奈。

在這裡，我也要邀請國民黨的丁守中候選人，跟我一起支持這一杯咖啡。國民黨可以宣稱九二共識有多麽美好，但是，我要請他們看一看，我們的總統只不過去店裡喝了一杯咖啡，中國就用這種方式對待台灣的企業，他們願意活在這樣子的屈辱裡面嗎？

同時，我也要呼籲柯文哲市長，如果他願意，他可以跟我一樣，買一杯咖啡送給市政府的員工。柯市長這幾天一直在說他很委屈，我要告訴柯市長，你不委屈，真正委屈的是那些被迫要說兩岸一家親才能保住自己身家財產的企業們。如果你也認為他們很委屈，就請你買一杯咖啡，用行動來告訴我們，你懂得他們的委屈，你願意跟他們站在一起。

這就是為什麼我一直要強調，台北是國家首都。身為首都市長，要有擔當，要有魄力，要敢在巨大壓力下站在國家這一邊。一百天過後，首都將會選出新的市長。那個人會是誰？我完全交給台北市民去做決定。不管誰輸誰贏，我希望，我們三位候選人，都不要忘記今天這一杯咖啡的意義。台灣只有一個，台北只有一個。我們的自由和我們的未來，是不能拿來交換。我希望，我們三個候選人都能抱持這種勇氣與堅持，為所有台北市民，示範一場有高度與有格調的選戰。

我會從我自身做起。我是姚文智，我是一個曾經被打趴的人。我經歷過別人沒有經歷過的痛苦，我更知道美好的未來是多麽可貴。感謝一路上挺我的人，我也感謝一路上笑我的人。未來這一百天，我會把每一天都當作選前最後一天來拼。我知道，努力跟汗水，才能換來勝利的淚水。我不會讓民進黨失望，我也不會讓民進黨的支持者失望。我會奮戰到最後一刻，謝謝大家。

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