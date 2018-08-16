中選會今正式公告11/24選舉 選舉人數破1920萬人

中選會主委陳英鈐16日主持107地方公職人員選舉發布公告記者會，隨後張貼選舉公告。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-16 10:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一大選倒數100天，中央選舉委員會今日正式公告，107年地方公職人員選舉定於11月24日舉行投票。中選會主委陳英鈐表示，估計選舉人數有1920萬8000人，將選出1萬1047位地方公職人員。

中選會今日正式張貼選舉公告，正式進入九合一選舉期間，陳英鈐指出，本次9種地方公職人員選舉，包含直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區民代表、村里長。

陳英鈐提及，今年地方公職人員選舉可能首次與全國性公民投票同日舉行，總投票人數1980萬餘人，全國有超過1萬5000個投開票所，工作人員突破21萬人，目前已經順利招募7成多選務人員，並非外界所傳言的找不到選務人員，全國民眾不用擔心。

中選會提醒，國民年滿18歲有公民投票權，國民年滿20歲有選舉權，投票當天請攜帶國民身分證、印章、投票通知單至投票所。投票時禁帶手機及攝影器材進入投票所。

中選會提及，如果今年選舉有與公投同日舉行投票，投票流程採先「選舉領、投」完，再「公投領、投」方式辦理，開票順序為先辦理地方公職人員選舉開票，再辦理公民投票開票。

陳英鈐表示，他昨日至位於台南的二處投開票所視察開票模擬作業，這是全國最小投開票所，雖然空間僅有10坪大小，先領選舉票，投完票後，再領公投票投票的動線依然順暢，合併舉行的相關作業不會有問題。