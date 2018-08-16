緊咬台杉案不放 藍營再質疑：高風險為何還要投資？

2018-08-16 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕緊咬台杉案不放的立法院國民黨團今天上午再度召開記者會，質疑5家泛公股銀行不但10年內須支付台杉投資公司13餘億元管理費，投資海外風險太高，而且盈餘分配有失公平合理，並質疑泛公股銀行有虧職責，對於台杉公司提出的內部報酬率（IRR）高達16％，竟然未經分析評估，全部接受，相當離譜，並特別點名兆豐銀行評估該項投資違約率列為第12的高風險等級，應屬觀察名單，為何仍進行投資？

國民黨團書記長曾銘宗指出，台杉2號投資架構由兆豐等5家泛公股銀行投資，金額59億餘元，並與台杉投資管理顧問公司簽投資管理契約，內容不公平也不合理，非常誇張，例如泛公股銀行必須10年內支付給台杉公司13.275億元管理費，讓台杉穩賺不賠而且高得離譜，如果再把1號水牛基金也計入，10年內必須支付超過20億管理費。

曾銘宗指出，台杉水牛2號基金的投資地區，在台灣地區只佔40至50％，美國地區佔40％至50％，其他地區佔10至20％，投資海外風險非常高，如何掌控？而國發會既然宣稱這是國家級投資公司，要發展國內產業，為何還要投資到國外？

他並質疑，泛公股銀行投資59億，台杉生技公司投資50萬元，若盈餘有剩餘，卻要依照80％及20％分配給公股銀行及台杉生技，盈餘分配有失公平合理。

國民黨立委費鴻泰指出，當初水牛1號團隊到銀行，只有兆豐董事長張兆順完全配合，因為風險很高，其他銀行都不願意投資，因此總投資規模45億當中，泛官股銀行只有兆豐參與，但到了水牛2號，就有5家泛公股銀行投資，投資金額比水牛1號多出15億元，究竟是誰下指令？

費鴻泰表示，他找過5家銀行董監事還原當時開會狀況，大部分銀行的最後結論都是授權董事長處理，至於董監事所提風險問題，則是避重就輕，一般投資違約率按風險程度分為1至13等級，兆豐評估水牛2號的投資違約率列在第12個等級，為何仍進行投資？

費鴻泰說，他問過一些專業人士，對於一般私募基金投資的考慮，風險等級最高只到第6等級，如果再高，絕大部分的銀行都不會去碰，而水牛1號投資物聯網的違約率也排在第11等級，「兆豐是最配合蔡英文的銀行」。

他強調，除了台杉公司收取2.5％的管理費，還要支付外國管理顧問公司0.6％年費找投資標的物，因此管理費用不是只有2.5％，而是3.1％，這種情形在台灣私募基金當中絕無僅有，而且本案為私募型態，不保證投資本金回收與特定報酬率，沒有退場機制，也無法自由轉讓，只能被動等待到期清算，非常不合理。

國民黨團要求，如果不能修改合約內容，所有泛公股銀行都必須退出水牛1號與水牛2號投資案，財政部與銀行必須在一個月內做出具體回應。