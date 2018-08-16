深澳電廠誰拍板引論戰 蘇貞昌：不必扭曲過往

對於新北市政府指，深澳電廠是民進黨新北市長參選人蘇貞昌擔任行政院長時通過環評，蘇貞昌今天表示，是朱立倫擔任行政院副院長裁示興建，大家不必扭曲過往。（記者賴筱桐攝）

2018-08-16 10:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德昨天表示，深澳燃煤電廠是新北市長朱立倫擔任行政院副院長時，親自主持會議拍板的，他接任行政院長「還是個執行者」，但新北市政府出示公文反駁。民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天也說，他擔任行政院長時，此案還在環保署階段，大家不必扭曲過往。

蘇貞昌今天上午至板橋區福德街市場掃街拜票，針對深澳電廠議題，蘇貞昌受訪表示，對深澳電廠他態度始終一致，就是「要安全、不要污染」，如果他當新北市長，「沒安全、有污染我絕不同意。」

新北市府昨出示公文，指深澳電廠更新擴建計畫，是在2005年民進黨執政時，由行政院會通過，2006年通過環評，當時的行政院長是蘇貞昌。

蘇貞昌對此表示，深澳電廠一路走來經過兩黨執政，在他當行政院長的時候，還在環保署（環評）的階段，朱立倫當行政院副院長的時候，親自主持會議，裁示進行，「大家都不必對於過往來加以扭曲」，他認為，選舉不必噴口水，就是紮紮實實表示態度，只要深澳電廠沒安全、有污染，他絕不同意。

媒體詢問，是否認為朱立倫抹黑、污衊？蘇貞昌說，對於過往以及現在拿出來的白紙黑字，大家自有評斷，人民不是傻瓜。