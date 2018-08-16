總統出訪巴拉圭 各國元首最常問「這問題」

蔡英文總統出席僑宴。（特派記者蘇永耀攝）

2018-08-16 09:21

〔特派記者蘇永耀／巴拉圭報導〕蔡英文總統「同慶之旅」於當地時間15日出席巴拉圭阿布鐸總統就職典禮後，並與其他也前來祝賀的外國元首參加相關慶祝活動，總統稍晚於僑宴上說，她與這些元首與代表互動過程，最常被問到的問題是「你飛機要飛多久？」總統回答，這次從台灣到洛杉磯轉機再到巴拉圭，差不多就是一天的時間，大家比一比後，「台灣是最久的」。

此次來巴拉圭慶賀的外國元首除蔡總統外，還包括阿根廷總統馬克里、巴西總統泰梅爾、玻利維亞總統莫拉萊斯、哥倫比亞總統杜克、瓜地馬拉總統莫拉雷斯、烏拉圭總統瓦茲蓋斯等7國元首。

蔡總統與這幾位元首以及其他國家的代表先出席阿布鐸總統就職典禮，典禮結束後，蔡總統與各國慶賀團元首及代表前往亞松森大教堂，參加宗教祈福儀式。儀式於亞松森總主教致詞後，現場演奏聖歌，為巴國祈禱，氣氛隆重莊嚴，阿布鐸總統也與各國元首及代表相互致意，包括蔡總統等各國元首隨後出席阿布鐸總統伉儷午宴。

談到與其他國家的互動，總統在晚間的僑宴上說，她最常被問到的問題是「你飛機要飛多久？」總統回答這次從台灣到洛杉磯轉機再到巴拉圭，差不多就是一天的時間，大家比一比後，「台灣是最久的」。

總統並強調，拉丁美洲是一個充滿機會的大陸，「我們都深刻的了解這裡的潛力，我們會繼續強化和巴拉圭的邦交關係，而且透過巴拉圭這個重要的門戶，在拉丁美洲做更深的布局。」

總統也對出席的僑胞說，「在場所有的鄉親，各位都是台灣在拉丁美洲的代言人」，她要拜託大家跟政府一起努力，拉近台灣跟整個拉丁美洲的距離，讓台灣參與南方共同市場的發展和成長。「不管挑戰有多大，不管有多少困難，台灣一定會走出去。」