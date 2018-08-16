台灣足球員隻身闖巴拉圭 蔡總統：鼓勵兩國球員交流

足球員林育葦在僑宴贈送蔡總統紀念球衣。（特派記者蘇永耀攝）

2018-08-16 09:01

〔特派記者蘇永耀／巴拉圭報導〕總統蔡英文在當地時間15日會見從台灣來到巴拉圭踢球的林育葦，她說，巴拉圭是世界級足球強國，「我們會鼓勵兩國的球員交流」。

蔡總統提到，林育葦帶著足球夢，自己一個人到巴拉圭，她相信過程當中有很多辛苦的地方，也只有他自己知道的辛苦，不過，在這個熱情的地方，教練跟隊友把林育葦當做家人，照顧他、訓練他，成為台灣跟巴拉圭兩國友誼最好的寫照。

林育葦目前在巴拉圭足球俱樂部「波特諾山丘」踢球，正出訪巴拉圭的蔡總統，在當地時間15日晚間出席僑宴，林育葦並贈送蔡總統紀念球衣。

蔡總統說，她相信有一天、希望是下次的世足賽，可以在更大的國際舞台上，能看到林育葦的身影。

她說，台灣有一個持續在努力的足球夢，而巴拉圭是世界級的足球強國，所以巴拉圭有很多值得台灣學習的地方。「我們會鼓勵兩國的球員交流」，林育葦已經開了路，「我相信將來會有更多人一起走上來」。

蔡總統提到，年輕人的理想就是台灣的理想，要支持更多像林育葦這樣的年輕人，在拉丁美洲，在世界各地，去追求自己的人生。她也請在場所有僑胞鄉親一起協助，幫助台灣年輕人尋找機會。