賴清德指深澳電廠是朱立倫拍板 新北市府：並非事實

2018-08-16 00:10

〔記者何玉華／新北報導〕行政院長賴清德15日晚上接受電視專訪時表示，深澳電廠成為選舉議題令人意外，這是新北市長朱 立倫過去擔任行政院副院長時拍板，他只是執行者。對此，新北市府深夜發布新聞稿澄清，指賴揆所言並非事實。

賴清德在專訪時指出，新北市的發展有很多政見可談，國民黨新北市長參選人侯友宜不提政見，反而不斷主張深澳電廠不應該蓋，他覺得很可惜。

賴清德表示，深澳電廠規劃是從國民黨政府時代開始的，朱立倫在擔任行政院副院長時親自主持會議拍板，他接任行政院長只是執行者。

對此，新北市府發言人、新聞局長張其強澄清說，深澳電廠更新擴建計畫，也就是拆舊廠、蓋新廠，是在民國94年的民進黨執政時，由行政院會通過，95年通過環評，當時的行政院長是蘇貞昌，96年即拆掉舊廠除役。

張其強指出，賴清德指朱立倫拍板的這場會議，是99年3月召開的節能減碳推行委員會議，是針對當時「既有」火力機組減少二氧化碳排放而召開，但深澳電廠早在3年前就已經全部拆除，根本不在99年的會議討論範圍內，會議內容也完全沒有涉及新電廠的審核，何來所謂朱立倫拍板？

張其強表示，深澳電廠是民國94年民進黨執政時通過的計畫，95年通過環評後開始執行，但在民國103年國民黨執政時期，因卸煤碼頭位置引發爭議，決定暫緩整個計畫，直到民國105年民進黨執政後，當年10月再度重啟。