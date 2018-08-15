85度C被迫道歉 賴揆批：中國盲劍亂砍拿台灣出氣

2018-08-15 22:52

〔記者李欣芳／台北報導〕出訪拚外交的蔡英文總統日前過境美國洛杉磯順道拜訪當地85℃門市，中國網民砲轟是台獨企業後，85℃隨即發聲明支持「九二共識」。行政院長賴清德今天抨擊，中國的動作那麼大，像個盲劍客一樣亂砍，他認為中國應是想藉各種機會讓中國人民知道，中國真如他們宣傳的那麼強，特別是面對美國貿易壓力的困難時，才會轉而對台灣出氣。

華視鍾年晃「Online鍾點讚」節目今晚播出賴清德的專訪，賴揆表示，這個事情社會上不會支持，蔡總統過境美國看到我們有一家非常成功的企業進去鼓勵一下，這是人之常情。

賴清德表示，中國可能面對來自美國貿易的壓力，特別是中興電訊這件事，讓中國顏面無光，本來號稱是多重要的中國企業 ，多麼國際化的大廠，但是禁不起美國（報復）的動作，結果要關門大吉，最後甚至完全接受了美國的要求，包括董事會的改組，才有辦法重新開張，但元氣也大傷了！

賴清德指出，最近中國要求世界各國的航空公司更改台灣的稱呼，很多國家都反對，因為這等於干涉各國內政，美國政府反對、日本政府反對、歐洲很多國家政府反對、澳洲也反對。

他說，中國硬要人家就範，但即便是一時的成功，人家也更加清楚地知道，「中國的崛起，到底是用什麼樣的形式去進入國際社會！」。