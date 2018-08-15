台灣人也是中國人？ 羅智強發起網路投票慘被打臉

國民黨台北市議員參選人羅智強13日起在臉書上發起投票活動，詢問網友是否認為台灣人就是中國人。（圖擷取自羅智強臉書）

2018-08-15 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員參選人羅智強本月13日在臉書上發起投票活動，詢問網友是否認為「台灣人就是於中國人」？該活動目前已累積3.8萬票，有36%民眾認為台灣人是中國人，64%認為台灣人不是中國人；投票將於19日截止。

羅智強透過臉書詢問台灣民眾的歸屬意象，他指出「我是台灣人，我是中國人」，並提到自己認為的「中國」是「中華民國」，但投票活動中只有2個選項，分別是「台灣人，當然是中國人」與「台灣人，當然不是中國人」，讓網友投票。

羅智強臉書上提供投票的圖案，還是挑選了與中國目前疆域不一樣的「秋海棠」狀中國地圖，並且繪上青天白日滿地紅的底色。

不過，羅智強的言論慘遭網友們打臉，目前有超過2萬4320人參與投票，其中，選擇「台灣人，當然不是中國人」，佔總投票數的64%，近2/3，但有36%投票者選擇自己是中國人；網友們認為「用血統論來混淆政統的標準範例」、「我真的被你們國民黨搞得很亂」、「認清現實吧，你這張地圖在中共政權眼裡就是違法」、「DNA不是你國籍，國家不是用DNA決定」。

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