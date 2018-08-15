全國議長副議長座談登場 盼保障公費助理權益

2018-08-15 23:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕107年全國地方議會議長、副議長第2次聯誼座談會，今在高雄市舉行，東道主高市議會提案修正地方民代費用支給條例，盼保障公費助理權益及維持議員問政品質，獲與會議長、副議長一致通過。

107年全國議長、副議長第2次聯誼座談由高市議會主辦，高市議長康裕成主持，有來自新北、桃園、台中、台南、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等議會及省諮議會正副議長與會，內政部政次陳宗彥也專程出席。

康裕成在會中指出，歷次聯誼座談提出許多寶貴建言，均攸關地方議會發展，過去卻未能獲內政部具體回應，相當可惜，期盼出身地方民意基層的內政部政次陳宗彥能對座談建議具體落實。

康裕成強調，地方議會提出建議均與地方議會健全發展有關，期盼內政部重視；陳宗彥則允諾，內政部一定正面回應座談建言，並「真正」進行處理。

高市議會提案修正地方民代費用支給及村里長事務補助條例，包括公費助理補助總額上限隨軍公教員工待遇之增加而調整，公費助理並適用勞基法規，由議會編列加班費等相關預算，以因應地方議會實際需求。

康裕成指出，地方議會公費助理補助額自民國89年起未曾調整，但立法院立委公費助理薪資卻逐年調整，對地方議會相對不公平，建議修法建立制度，希望內政部能主動向立法院提案修法。

陳宗彥則表示，將考量各地方財政能力，研議直轄市及各縣市議會公費助理制度，一併調整。

高雄市議會除主辦今年第2次議長、副議長聯誼座談會，同時安排市政參行程，包括觀摩市立圖書館及體驗全國第一條輕軌建設。