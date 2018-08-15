時力檢舉惡意欠薪勞工無助 勞保局：盡力簡化申請程序

2018-08-15 20:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今與三位遭資方惡意積欠工資、資遣費的陳情人共同召開記者會。陳情人陳小姐在記者會中指出，2016年公司惡意倒閉後，因無法領取工資與資遣費累積高達新台幣65萬元，雖向法院提出訴訟並獲得勝訴，卻無法依此判決向勞保局申請墊償積欠的工資，僅獲得微薄的五萬元補償；陳情人林先生也說，長期的司法訴訟程序讓他「身心俱疲」，盼行政單位能盡速依法院判決給予積欠資遣費。

對此勞保局普通事故給付組副組長羅忠政強調，勞保局接獲陳情人申請後，程序上從簡、從速是努力方向，未來會盡力朝此方向努力。

時代力量黨團下午召開「薪水被欠沒頭路，墊償制度有保障？」記者會，部分權益受損勞工當事人，在時代力量守護勞工小組律師團律師連郁婷等人陪同下共同召開記者會，以自身案例說明，即便勞資爭議訴諸司法，並獲得民事訴訟勝訴，也會因公司老闆轉移財產、跑路等情況，無法順利拿到積欠的工資與資遣費，向勞保局申請工資墊償，又耗時耗力。

陳情人林先生提到，2016年被公司資遣後，即向法院申請民事訴訟，卻因為老闆跑路、公司也在訴訟過程中脫產，最終法院雖獲法院判決勝訴，要求雇主須給付積欠的資遣費共22萬元，他卻「得不到自己應得的薪水」，盼勞保局能想想辦法，替身心俱疲的弱勢勞工提供實質幫助。

羅忠政表示，勞保局接獲陳情人申請後，仍需照行政程序法依職權調查，勞保局也必須確保行政處分的正確性，否則行政處分如果是錯誤的，墊付之後，未來可能撤銷，回頭還要去追償之前的墊償。

不過羅忠政強調，未來會盡力簡化、加速申請墊付的程序。