林萬億：丁守中引據錯誤難怪被批評

發言貼單身失業男犯罪標籤後，國民黨台北市長參選人丁守中14日在一場記者會中就連續道歉5次。（資料照，記者簡惠茹攝）

2018-08-15 19:38

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中日前發表婦幼政策白皮書，提到「男性、未婚、獨居、失業、無親密關係、人際關係不佳等特質者，出現虐童和隨機殺人機率較高」，此話一出引來外界批判。丁守中事後道歉，表示是引用行政院核定的「強化社會安全網計畫107-109年」的大數據分析，並非其本意，國民黨台北市議員參選人游淑慧則指這是政務委員林萬億的高見，應由林萬億說明。林萬億今天回應：「丁守中先生引據錯誤，難怪會被批評」。

林萬億表示，在「強化社會安全網計畫107-109年」第1頁第2段述及「這幾起殺人事件除了台北捷運鄭姓隨機殺人事件之外，皆屬社會挫敗型的隨機殺人事件，社會挫敗型隨機殺人犯大多具有以下特質：男性、無婚姻、獨居、缺乏親密朋友、人際關係不佳、失業、收入少。」林萬億說，此段文字承上段，是在歸納從民國98年以來的7件隨機殺人事件的加害者特質，本段陳述僅為指出這些案件當事人具有這些特質，但並未標籤化具有相關特質者均有高度犯罪風險。

林萬億說，丁守中誤將此段文字推論到虐童和隨機殺人的發生機率，上述文字並無述及虐童事件，丁守中錯誤關連到兒童虐待，同時也過度推論到隨機殺人事件，於是就導出要醫療與社福機關有效監督的政策主張。

林萬億進一步說明，他支持所有候選人關切強化社會安全網，但請勿過度簡化兒童及少年虐待、家庭暴力、身心障礙者與老人保護、物質濫用、隨機殺人等議題的多重成因。

他說，企圖以強力監控來達到犯罪事件的減少的效果有限，必須透過跨部會、跨專業、跨機構、跨系統的合作，建構以家庭為中心、以社區為基礎的服務體系，從前端預防開始，及早提供脆弱家庭的福利服務，有效介入處在危機中的個人與家庭，才能減少社會不幸事件的發生。