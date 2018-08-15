課綱審議納轉型正義 促轉會表示肯定

2018-08-15 22:04

〔記者李欣芳／台北報導〕教育部近來審議12年國教社會領綱，有委員提案納入轉型正義相關內容，獲在場委員過半數同意，在不增加總教學時數的前提下，將由課綱研修小組重新檢視所有學習內容中，與歷史正義、轉型正義相關的條目，進行必要調整與補充說明。促轉會今天發表聲明，肯定社會領域課綱審議納入人權教育與轉型正義理念，並期待新版課綱能結合轉型正義，深化民主教育。

促轉會表示，這次課綱研修小組和審查委員能在多元的歷史詮釋中，尋求最大公約數，更往普世價值大幅邁進，實踐民主精神，其中超過50處轉型正義相關議題討論的條目及說明，彼此扣合呼應，能刺激學生對國家體制及憲政秩序的深度思辨，以培養學生公民必備素養，符合轉型正義核心精神。

促轉會指出，該會關注的重點是人權的根本價值及憲政秩序能否被實質納入教學內容；新版課綱已從民主憲政秩序、國家與人民的權利義務、辨識及反省國家暴力、當代社會如何捍衛人權、公民不服從等主題適切的處理轉型正義教育的核心議題。尤其高中歷史選修課直接指出「國家暴力與轉型正義」，也是此次審查會議帶來的一大進步。

至於促轉會關注的另一焦點，是教學現場對威權意識形態再生產的無意識運作，此往往為政治受難者子女帶來2度創傷，甚至可能引發精神症狀。教育體制中的每個環節，是否能避免上述情形發生，是轉型正義教育在校園中落實的關鍵。

促轉會指出，一份超越威權意識形態的進步課綱，才能培養出對於民主、法治、人權議題有正確認識、懂得尊重多元文化，兼具本土意識與全球視野的新世代公民。期待未來教科書能確實反映課綱內容的編排設計，並且積極培育師資，輔導教案設計，以利在教學現場落實這些理念的傳遞。促轉會也將持續協助相關單位推動發展落實轉型正義教育，深化年輕世代民主人權素養。