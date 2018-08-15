台南一邊一國議員參選人訪扁 扁盼續推台灣入聯

2018-08-15 21:20

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市民進黨籍一邊一國連線成員10位市議員參選人，14日下午一起到高雄探訪前總統陳水扁、關心其身體，也與阿扁討論國事與台南發展。參與的市議員蔡旺詮表示，阿扁很關心台灣未來出路，希望台灣能以台灣為名義加入聯合國，這是在國際上較可能推動成功的事。

據了解，此次台南一邊一國連線議員參選人造訪阿扁是由新化善化南科區林志聰負責召集新營區賴惠員、東區蔡旺詮、陳金鐘、曾文區陳秋宏、北區中西區陳怡珍、安平區南區李啟維、永康區陳秋萍、南關線區劉正昌、學甲區佳里區北門區陳俊安，玉井區楠西區王開玹因公請假未到。

蔡旺詮表示，一邊一國連線是個柔性組織，只要認同團體的主張，可以申請加入，包括他在內的10位南市議員參選人，是在14日下午前往高雄造訪陳水扁，關心扁的身體，同時對台灣與台南的政治局勢發展向阿扁請益。

蔡旺詮觀察認為，阿扁雖然有病在身，但其頭腦思維絲毫不受身體疾病的影響，對台灣局勢依舊相當關心且思路清楚，阿扁仍主張台灣應該走出自己的路、用台灣名義走向國際社會，以台灣名義加入聯合國，應是在國際社會上較可能推動成功的事，這件事必須持續推動。

連線議員參選人們也希望阿扁有空回台南家鄉走一走、看一看，據了解也獲得阿扁善意回應。