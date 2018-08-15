調侃女參選人泳裝看板不露胸 何文海道歉

時代力量南屯市議員參選人吳佩芸控訴何文海因她的泳裝競選看板，對她言語性騷擾（記者蘇金鳳攝）

2018-08-15 19:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時代力量台中南屯區市議員參選人吳佩芸今日在台中高鐵所掛設的競選看板召開記者會，控訴此一泳衣看板遭民進黨市議員何文海言語上的性騷擾，當時何文海的言語，讓她很不舒服。對此，何文海立即在臉書po文向社會大眾及吳佩芸道歉，但他表示，只是善意，因為很多民眾表示，為何只露出一個頭，身體部份可以多一點，效果會比較好，他只是善意，但讓她不舒服，就是自己的不對，因此他道歉。

日前，時代力量新北市中和參選人張祐銓遭某現任市議員酸要選他的女兒，是美國碩士畢業，要投就投他的女兒，台中市南屯市議員參選人吳佩芸，此事讓她想起日前遭現任市議員何文海對她的泳衣競選看板開玩笑，讓她不非常不舒服，因此在臉書貼文。

吳佩芸昨天到競選看板下召開記者會，她表示，發生此事件的當天，是在南屯區一個公開的小型餐會場合，她與市議員何文海打招呼，何文海就對她的泳衣競選看板評論起來，表示「既然都拍泳裝照了，身材很好，就把上半身露出來，把胸部露出來。」

吳佩芸表示，當下她聽到此番言論的確深感不舒服，但礙於公眾場合之下，只好隱忍吞聲微笑應對。只是那一番言論，她至今仍印象深刻。

吳佩芸表示，因為張祐銓之事，她決定不要隱忍，才把事情給說出來，受害者若是感受到社會接納與支持，將有更多受害者願意勇敢揭露過去的遭遇。

對於吳佩芸的指控，何文海在臉書po文道歉，他表示，真的很抱歉，造成許多人感受上的不舒服和不愉快，尤其對當事的吳佩芸候選人，他要在這裡向社會大眾、向吳佩芸候選人鄭重道歉。

何文海表示，因為他表達過程的不當，造成當事人的不舒服。作為一名民意代表、作為一位公眾人物，需要為自己說的話負責，他也會深切檢討。再次向吳佩芸，以及各位朋友，致上我最深的歉意，非常抱歉。

何文海在受訪時提出解釋，因為吳的泳裝競選看板，只有一個頭，很多民眾都討論，人頭部份太大，因此他基於善意，在一次遇到她的場合，跟她講身體可以多一些，效果會比較好，沒想到她會不高興，他也沒有講到胸部，但造成她的不舒服，就是他的錯 ，因此他道歉。

何文海臉書po文：