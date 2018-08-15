調侃「何不露胸」後道歉 何文海又被徐永明質疑

時代力量在台中市南屯區的議員參選人吳佩芸，日前在一場公開的餐會，民進黨現任市議員何文海竟在餐會中，稱其「既然都拍泳裝照了，身材很好，就把上半身露出來，把胸部露出來」。（圖擷取自facebook）

2018-08-15 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量在台中市南屯區的議員參選人吳佩芸，日前在一場公開餐會竟遇上民進黨市議員何文海稱其「既然都拍泳裝照了，身材很好，就把上半身露出來，把胸部露出來」，涉及公然性騷擾，消息曝光，引來外界撻伐；而何文海今（15）日下午5時10分在臉書上PO文道歉。

何文海在臉書表示：「真的很抱歉，造成許多人感受上的不舒服和不愉快，尤其對當事的吳佩芸候選人。」他指出，因為自己的表達過程不當，造成當事人的不舒服；作為一位民意代表與公眾人物，需要對自己的話負責，也會深切的檢討，「再次向吳佩芸，以及各位朋友，致上我最深的歉意，非常抱歉。」

不過何文海在臉書發文道歉，卻讓時代力量議員徐永明再批「大街辱人，小巷道歉」，認為既然當初是在公開的餐會場合性騷擾，今天卻只在臉書道歉；徐永明呼籲，別「大街辱人，小巷道歉」，應該出面開記者會說清楚，身為資深議員應該要有「了不起，負責！」的具體作為。

此事也引來網友的嘲諷；PTT有網友針對日前台北市長柯文哲因為說出「要讓學姊陪網友吃飯」而引來「物化女性」的嫌疑，當時民進黨婦女部主任蔡宛芬便批評柯文哲「反正幕僚對他來說，就只是陪吃飯賺點閱率的工具人。」，要求民進黨也針對何文海涉性騷案做出評論，不過民進黨不願回應。