被譏「何不露胸」？吳佩芸：被害人勿隱忍吞聲檢討自己

吳佩芸的泳裝看板照片，被民進黨議員何文海嘲諷「何不露胸」。（記者張瑞楨翻攝自吳佩芸臉書）

2018-08-15 19:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕時代力量台中市議員南屯區參選人吳佩芸，在臉書中揭露疑似被民進黨議員何文海性騷擾、嘲諷「何不露出胸部？」的過程，她說，此事讓她想起於醫院執業的日子，常聽聞護理師被「鹹豬手」騷擾，希望大家能省思「#MeToo（我也是）」運動的意義，勇於說出自己的遭遇，並打造友善社會，不要讓受害者孤立無援。

豎立泳裝看板，呈現自己陽光面的時代力量台中市議員南屯選區參選人吳佩芸，針對民進黨市議員何文海「掛泳裝看板，為何不露出胸部？」之言，她透過臉書說明來龍去脈，她說，當時是中市南屯區一個公開的小型餐會場合，當天她與何文海打招呼，何文海評論她的看板，並說「既然都拍泳裝照了，身材很好，就把上半身露出來，把胸部露出來」，當下她聽到此番言論，的確深感不舒服，但礙於公眾場合之下，只好隱忍吞聲微笑應對。

吳佩芸說，「只是那一番言論，我至今仍印象深刻」，她強調，面對不尊重的言論，難道只能隱忍吞聲？，她說，過去在醫院執業日子，常聽護理師被「鹹豬手」對待，卻只能忍下來的遭遇，在職場上，有多少女性遭遇性騷擾、性侵害，卻礙於上司壓力，只好隱忍下來？又有多少做自己的同志朋友、酷兒朋友，在學校、職場遭受到言語霸凌，只能躲在角落哭泣？抑或是同黨參選人唐聖捷，從小只因為陰柔氣質就遭同學霸凌，被貼上「娘炮」標籤。

「把痛說出來，才是癒合的第一步。」吳佩芸強調，大家回想之前「#MeToo」運動的意義，不管是任何性別，受到言語或行動上的性騷擾、性侵害，都有權力勇敢地說出自己的遭遇，如果被害人只能隱忍吞聲、檢討自身，將無法終結全球仍持續在每個角落發生的性別暴力事件。

她強調，受害者如果感受到社會接納與支持，將有更多受害者願意勇敢揭露過去的遭遇，她成為市議員後，將致力打造對性受害者一個友善的社會，陪伴受害者勇敢站處來面對性別暴力，不讓受害者長期處於孤立無援的陰影中。