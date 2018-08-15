竹南滯洪池「垃圾羅生門」 立委陳超明槓上鎮公所

2018-08-15 21:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮沿海多年受水患之苦，獲補助一億兩千萬元施做蜆仔溝滯洪池，但日前工地試挖時卻發現地底有大量陳年廢棄物，以致無法啟動後續徵收流程。立法委員陳超明服務處質疑是早期竹南鎮公所掩埋垃圾，批公所擺爛不清除致工程延誤，但公所回擊稱，依空照圖顯示非公所所為，強調指控要有實據，公務員才能依法行事。

立委陳超明向經濟部水利署爭取約1億2千萬元，擬施做蜆仔溝排水出口滯洪池，盼解決當地水患問題，但日前於預定施工的1.6公頃土地發現大量陳年廢棄垃圾，面積廣達0.5公頃，佔滯洪池預定地約32%。據評估，整體清除費用約1千萬元。

陳超明服務處執行長邱俐俐與在地里長推測於80年代時公所與地主協商，將鎮內的家庭廢棄物掩埋至該處，認為鎮公所應負起全責清除地下垃圾。陳超明甚至撂下重話，籲鎮長康世明勿「擺爛」。

康世明則回擊，公所購買近30年的空照圖，顯示該址地形地貌無明顯變化，河道改道位置也與陳超明所指不同，無法證實是公所所為。康強調，已於上月行文苗栗縣政府，請水利處、環保局依照行政程序辦理，若能舉證，公所絕不卸責。

苗縣府水利處表示，該工程應於年底前完成徵收並發包，現階段確定無法如期，將向水利署爭取展延；環保局則說，依廢清法規定，若無法追查行為人，則須由地主負責清除，會再與地主們協商。