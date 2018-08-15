一邊一國連線行動聯盟成軍 11人投入南市議員選舉

一邊一國連線行動聯盟成軍，南市11人議員參選人赴高雄拜會前總統陳水扁。（一邊一國連線提供）

2018-08-15 18:21

〔記者蔡文居／台南報導〕新成立的「台南市一邊一國連線行動聯盟」，今天下午發表聲明，為延續台灣精神、捍衛本土價值，呼應陳前總統的號召，於今年7月在陳前總統的支持與鼓勵下籌組成軍，由市議員林志聰擔任連絡人，而連線成員共有11人投入今年底的台南市議員選舉。

聲明指出，在前總統陳水扁號召下為延續台灣精神捍衛本土價值，台南市一邊一國連線行動聯盟由林志聰議員擔任連絡人，呼應陳前總統的號召，並於今年7月在陳前總統的支持與鼓勵下籌組成軍，吹響一邊一國連線的戰鬥號角。

聲明表示，8月在林志聰連絡人率領即將投入今年底直轄市議員選戰的多位民進黨籍市議員參選人，前往拜訪陳前總統請益未來選戰的方向，並提出共同的主張，分別是「台灣中國，一邊一國」、「扁案是政治事件，應予平反」，也期盼在年底選戰能夠全壘打。

據內員表示，他們是昨天下午前往拜訪陳前總統請益，11人也將投入年底的議員選舉，其中現任議員有7人。

連線成員如下：

林志聰─新化、山上、新市、善化、安定區

王開玹─玉井、楠西、南化、左鎮區

李啟維─南區、安平區

陳秋萍─永康區

陳金鐘─東區

陳怡珍─北區、中西區

陳秋宏─下營、麻豆、官田、六甲、大內

陳俊安─北門、學甲、將軍、佳里、西港、七股

蔡旺詮─東區

劉正昌─仁德、歸仁、關廟、龍崎

賴惠員─新營、柳營、鹽水、白河、東山、後壁